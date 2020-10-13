Северная Македония – Грузия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Северной Македонии и Грузии – встреча двух лидеров группы два дивизиона "С". После трех туров команды набрали по пять очков, но македонцы опережают Грузию по личным встречам – матч в Тбилиси завершился вничью 1:1. Гол забитый на выезде позволил Северной Македонии занять первую строчку.

Для сборной Грузии предстоящий матч станет третьим (!) за неделю. 8 октября подопечные Владимира Вайсса обыграли в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА Беларусь 1:0, а 13 числа на выезде сыграли с Арменией 2:2. В таком графике наша команда еще никогда не играла.

В матче против Армении Вайсс провел серьезную ротацию и предоставил дополнительный отдых девяти футболистам основного состава. И все же, перед игрой с македонцами у сборной Грузии есть серьезные кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Кашия, Лория, Какабадзе, а капитан команды Джаба Канкава пропустит матч в Скопье из-за дисквалификации.

Далеко не оптимальный состав в предстоящей игре будет и у "красных львов". Игорю Ангеловски придется поломать голову, чтобы выпустить на поле боеспособную дружину. В составе хозяев четыре травмированных футболиста и два дисквалифицированных. И все они игроки основы. Ничья 3:3 с Эстонией в прошлом туре Лиги наций дорого обошлась македонскому наставнику.

Ситуация в группе складывается таким образом, что победитель предстоящей игры, фактически обеспечит себе первое место. Но есть один нюанс. Меньше чем через месяц сборным Северной Македонии и Грузии предстоит встретиться уже в финале турнира. Вполне возможно, что сейчас наставники не станут выкладывать все карты на стол и игра получится достаточно закрытой. Поэтому от прогноза на исход я воздержусь.

Мне больше нравится ставка на количество нарушений. В трех матчах турнира с участием обеих сборных, в среднем, было по 31 нарушению. Например, в Тбилиси арбитру пришлось свистеть 34 (!) раза и показать шесть желтых карточек. Учитывая, что поле в Скопье, где пройдет игра, далеко от идеального состояния, предположу, что и на сей раз будет много нарушений, и футболисты получат как минимум пять желтых карточек.

Ставка: в матче будет показано больше 4.5 желтых карточек за 1,75.