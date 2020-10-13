Сборная Грузии по футболу может провести игры с Арменией и Эстонией в Батуми

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футболу может провести домашние матчи Лиги наций УЕФА против Армении и Эстонии в Батуми на новом стадионе "Батуми арена". Информация об этом появилась на сайте УЕФА.

Данную ситуацию прокомментировал генеральный секретарь федерации футбола Грузии (ФФГ) – Давид Муджири.

"У ФФГ есть желание, чтобы два заключительных домашних матча сборной Грузии в Лиге наций УЕФА против Армении и Эстонии прошли в Батуми, на новом стадионе "Батуми арена". Информацию об этом мы предоставили в УЕФА летом. Для того, чтобы матчи состоялись на этом стадионе, нужно пройти определенные процедуры, и мы усиленно работаем в этом направлении. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшем будущем. Оно будет зависеть от ситуации в стране и от того, как выполняются указанные процедуры", - заявил Муджири пресс-службе ФФГ.

При этом Муджири подчеркнул, что место проведения финала прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии остается неизменным. Матч состоится в Тбилиси 12 ноября на "Динамо арене".

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Групповой этап текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Грузии завершит двумя домашними матчами – 15 ноября против Армении, а 18 числа против Эстонии.