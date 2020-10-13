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Новый батумский стадион

Сборная Грузии по футболу может провести игры с Арменией и Эстонией в Батуми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (46)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201013/249699980/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-mozhet-provesti-igry-s-Armeniey-i-Estoniey-v-Batumi.html

Место проведения финала розыгрыша путевки на чемпионат Европы против Северной Македонии остается неизменным - матч состоится в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футболу может провести домашние матчи Лиги наций УЕФА против Армении и Эстонии в Батуми на новом стадионе "Батуми арена". Информация об этом появилась на сайте УЕФА.

Данную ситуацию прокомментировал генеральный секретарь федерации футбола Грузии (ФФГ) – Давид Муджири.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"У ФФГ есть желание, чтобы два заключительных домашних матча сборной Грузии в Лиге наций УЕФА против Армении и Эстонии прошли в Батуми, на новом стадионе "Батуми арена". Информацию об этом мы предоставили в УЕФА летом. Для того, чтобы матчи состоялись на этом стадионе, нужно пройти определенные процедуры, и мы усиленно работаем в этом направлении. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшем будущем. Оно будет зависеть от ситуации в стране и от того, как выполняются указанные процедуры", - заявил Муджири пресс-службе ФФГ.

При этом Муджири подчеркнул, что место проведения финала прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии остается неизменным. Матч состоится в Тбилиси 12 ноября на "Динамо арене".

Северная Македония – Грузия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА >>

Групповой этап текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Грузии завершит двумя домашними матчами – 15 ноября против Армении, а 18 числа против Эстонии.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (46)


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