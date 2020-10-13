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Футболисты сборной Армении по футболу по окончании матча Лиги Наций УЕФА между сборными Армении и Эстонии

Эстония – Армения: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (46)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на результат матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными Эстонии и Армении

Сборные Эстонии и Армении – это соперники Грузии и Северной Македонии в группе два дивизиона "С" Лиги наций УЕФА. Эстонцы выглядят самым слабым звеном в этом квартете, а вот армянская сборная все еще может побороться за первую строчку в группе.

Несколько дней назад эстонцы на своем поле принимали Северную Македонию и неожиданно для многих сыграли вничью 3:3. При этом стоит отметить, что до 80 минуты хозяева выигрывали со счетом 3:1, но голы Пандева и Зайкова не позволили "синим футболкам" добыть первую победу на турнире. После этой ничьей подопечные Карела Воолайда имеют в своем активе только одно набранное очко и вполне закономерно замыкают группу.

Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Северная Македония – Грузия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Что касается сборной Армении, то у себя дома армяне уже обыграли прибалтов со счетом 2:0. Теперь постараются повторить результат в Таллинне.

В прошлом туре команда Хоакина Капарроса встречалась со сборной Грузии на нейтральном поле, и матч завершился со счетом 2:2. Зацепиться за ничью номинальные хозяева сумели в самой концовке игры, когда Генрих Мхитарян реализовал пенальти. Если говорить о матче в целом, то игра армянской сборной не произвела должного впечатления. Если бы грузины не транжирили свои моменты налево и направо, то ни о какой ничьей не было бы и речи. Но все это сослагательное наклонение.

Учитывая, что в параллельном матче македонцы будут выяснять отношения с грузинами, и команды вполне могут поделить очки, армяне в случае своей победы выйдут в лидеры группы. Лучшей мотивации просто не придумать. Но есть одно "но" - сборная Армении далеко не всегда играет стабильно. Она может обыграть крепкую Боснию и Герцеговину (4:2), но уступить Гибралтару (0:1). Поэтому брать чистую победу гостей я не буду, но предположу, что в одном из таймов армяне окажутся сильней.

Ставка: Армения выиграет хотя бы один тайм за 1,63.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (46)


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