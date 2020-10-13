Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Азербайджана

После этой победы в активе сборной Грузии 12 очков в девяти проведенных матчах, и на данный момент она занимает третью строчку в отборочной группе

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла в Гори команду Азербайджана 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы.

Единственный гол во встрече был забит в концовке первого тайма. Его автором стал нападающий тбилисского "Сабуртало" Георгий Гулиашвили.

На протяжении всего матча хозяева владели подавляющим игровым и территориальным преимуществом, но из восьми ударов в створ ворот только один оказался результативным. Стоит также отметить, что на 77 минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве, после того как за вторую желтую карточку с поля был удален Туран Вализада.

После этой победы в активе сборной Грузии 12 очков в девяти проведенных матчах. Подопечные Васила Майсурадзе на данный момент занимают третью строчку в отборочной группе, но от второй позиции их отделяют девять баллов при одной оставшейся игре.

Заключительный матч квалификации к чемпионату Европы грузинская "молодежка" проведет дома 12 ноября против Словакии.