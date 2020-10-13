22:55 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Футбол. Футбольные мячи на стадионе им. Михаила Месхи-2

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Азербайджана

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу (167)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/11/249467478.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201013/249700823/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-obygrala-sverstnikov-iz-Azerbaydzhana.html

После этой победы в активе сборной Грузии 12 очков в девяти проведенных матчах, и на данный момент она занимает третью строчку в отборочной группе

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла в Гори команду Азербайджана 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы.

Единственный гол во встрече был забит в концовке первого тайма. Его автором стал нападающий тбилисского "Сабуртало" Георгий Гулиашвили.

Молодежная сборная Грузии по футболу разгромила Сан-Марино
Photo: courtesy of Georgian Football Federation
Молодежная сборная Грузии по футболу уступила Швейцарии в Гори

На протяжении всего матча хозяева владели подавляющим игровым и территориальным преимуществом, но из восьми ударов в створ ворот только один оказался результативным. Стоит также отметить, что на 77 минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве, после того как за вторую желтую карточку с поля был удален Туран Вализада.

После этой победы в активе сборной Грузии 12 очков в девяти проведенных матчах. Подопечные Васила Майсурадзе на данный момент занимают третью строчку в отборочной группе, но от второй позиции их отделяют девять баллов при одной оставшейся игре.

Заключительный матч квалификации к чемпионату Европы грузинская "молодежка" проведет дома 12 ноября против Словакии.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (167)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться