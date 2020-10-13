Главный тренер Северной Македонии: мы не ждем от Грузии подарка

Для обеих команд предстоящая встреча очень важна, так как победитель, если таковой будет выявлен, единолично возглавит группу

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Северной Македонии по футболу Игор Ангеловский считает, что предстоящий матч против Грузии в рамках Лиги наций УЕФА будет очень сложным для обеих команд. Об этом македонский специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Как и мы, Грузия хочет занять в группе первое место. Поэтому никаких подарков со стороны соперника мы не ждем. Мы прекрасно осознаем, что за первую строчку придется побороться, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выиграть завтрашний матч. Да, у нас много травмированных и дисквалифицированных игроков, но и у Грузии не оптимальный состав. Предстоящая игра будет сложной для обеих команд", - сказал Ангеловский.

Наставник македонцев также посетовал на график, в котором приходится играть его подопечным.

"Мы проведем третью игру за неделю – это невероятно трудно. Такого у нас еще не было. Из-за плотного графика свое недовольство высказали представители сборной Италии и Испании. Что же говорить представителям маленьких футбольных стран? И все же, несмотря на усталость, в матче против Грузии мы постараемся показать наши лучшие качества", - отметил македонский специалист.

Меньше чем через месяц сборные Северной Македонии и Грузии вновь встретятся, на сей раз в финале прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Но касаться этого матча Ангеловский не стал:

"Мы сосредоточены только на завтрашней игре. О том, что будет через месяц, мы не думаем – это будет другая история и другой матч. Для нас главное добиться положительного результата в предстоящем матче".

После трех сыгранных туров сборные Северной Македонии и Грузии набрали по пять очков, но "красные львы" опережают нашу команду по дополнительным показателям. В первой игре между сборными, которая состоялась в сентябре в Тбилиси, была зафиксирована ничья 1:1.

Матч начнется в 22:45 по тбилисскому времени.