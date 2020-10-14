Северная Македония – Грузия: матч лидеров группы в усеченном составе

Матч между Северной Македонией и Грузией состоится 14 октября в Скопье и начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Для обеих команд предстоящая встреча очень важна, так как победитель, если таковой будет выявлен, единолично возглавит группу

Так часто, как с Северной Македонией сборная Грузии по футболу не встречалась ни с одним соперником. Речь, разумеется, идет о небольшом временном отрезке.

Чуть меньше месяца назад команды сыграли в Тбилиси в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. Сейчас будет ответная игра в Скопье, а уже меньше чем через месяц соперники встретятся в финале прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА и определят счастливчика, который отправится на чемпионат Европы в следующем году.

К предстоящему матчу сборные подходят в очень разобранном состоянии. Уверен, спроси сейчас главных тренеров, они бы согласились на ничью без игры. Дело в том, что обеим командам предстоит провести по третьей встрече за неделю. Это очень жесткий график, о чем и сказал наставник македонцев на пресс-конференции перед матчем.

"Мы проведем третью игру за неделю – это невероятно трудно. Такого у нас еще не было. Из-за плотного графика свое недовольство высказали представители сборной Италии и Испании. Что же говорить представителям маленьких футбольных стран? И все же, несмотря на усталость, в матче против Грузии мы постараемся показать наши лучшие качества", - заявил Игор Ангеловский.

Македонцы сначала обыграли Косово 2:1 в своем полуфинале, а несколько дней назад сыграли вничью 3:3 с Эстонией в рамках уже текущего розыгрыша турнира. Следствием такого напряженного графика стали травмы четырех футболистов основного состава и две дисквалификации (за перебор желтых карточек). Одним словом, чтобы выставить против Грузии боеспособный состав, Ангеловскому нужно сильно постараться.

Не лучше ситуация и у Владимира Вайсса. Выигранный полуфинал у Беларуси (1:0) и последовавшая за ним ничья с Арменией (2:2) также лишили нашу команду нескольких основных игроков. Георгий Лория, Гурам Кашия и Отар Какабадзе получили повреждения различной степени тяжести; капитан сборной Джаба Канкава схлопотал горчичник в игре против Эстонии и в Скопье не сыграет, а Георгий Абурджания отправился обратно в испанский "Овьедо" из-за предварительных договоренностей между ФФГ и испанским клубом.

На вышеупомянутый матч против Армении Вайсс выпустил только двух (!) футболистов основы - Канкава и Казаишвили. В принципе, игроки, которые не так часто имеют возможность выйти на поле с первых минут, проявили себя выше всяких похвал. Они неплохо действовали на протяжении часа и подсели только в середине второго тайма. Сейчас все будет зависеть от того, какой состав словацкий специалист выберет на предстоящий матч.

Лично мне кажется, что оба тренера будут осторожничать. Конечно, и Ангеловский, и Вайсс говорят, что это встреча двух лидеров группы и каждая из команд хочет занять первое место в квартете, но, думаю, они немного лукавят. Все прекрасно понимают, что главная битва состоится 12 ноября в Тбилиси, когда на кону будет путевка на чемпионат Европы. Так что козырей и джокеров оба наставника поберегут. Да и футболистов тоже.

По большому счету ни Северной Македонии, ни Грузии не грозит понижение в классе, ведь в квартете есть Эстония. Да простят меня болельщики этой прибалтийской команды, но "синие футболки" - это самое слабое звено в группе. Не вылетит и Армения, которая у Эстонии, скорее всего, выиграет в параллельном матче. Так что важность предстоящего поединка - это немного напускное.

Есть известное выражение о том, что матч состоится при любой погоде. Игра в Скопье тоже состоится и, конечно, мы будем болеть и поддерживать свою сборную. Но, как мне кажется, результат предстоящего противостояния стоит не на первом месте. Главное, чтобы те футболисты, которые могут стать основными действующими лицами 12 ноября (Кварацхелия, Окриашвили, Квеквескири, Кверквелия, Казаишвили, Гвилия) не получили ненужных повреждений, а те игроки, залечивающие свои болячки (Лория, Кашия, Какабадзе) - вернулись бы в строй.