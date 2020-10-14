Главный тренер сборной Грузии по футболу: "В нашей команде есть потери"

Матч между Северной Македонией и Грузией состоится в среду, 14 октября, в Скопье и начнется в 22:45 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс перед матчем Лиги наций УЕФА против Северной Македонии, который состоится 14 октября в Скопье, посетовал на отсутствие ряда игроков в составе команды.

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"В предстоящей игре нам не смогут помочь несколько футболистов основного состава, но аналогичная проблема есть и у соперника. Иногда это хорошо для тренера, потому что у него появляется возможность опробовать новых игроков. Понятно, что из-за отсутствия ряда футболистов будут изменения в составе, но надеюсь, это не помешает нам добиться победы в Скопье", - заявил словацкий специалист на предматчевой пресс-конференции.

Наставник сборной Грузии дал оценку и Северной Македонии: "В матче против Эстонии в стартовом составе были только два футболиста основы. Македонцы проигрывали 1:3, но сумели переломить ход встречи и сыграли вничью 3:3. Это свидетельствует о том, что у них очень сильная атака, которой руководит Горан Пандев – самый опытный и лучший футболист в их составе. Наш соперник любит контролировать ход игры и играть в пас. Надеюсь, мы сможем найти достойные контраргументы", - отметил Владимир Вайсс.

Также Вайсс отметил важность предстоящего противостояния. По словам специалиста, победитель займет в группе первое место, а проигравший - второе или даже третье (в зависимости от того, как в параллельном матче сыграет сборная Армении). Поэтому за победу в матче будут биться обе стороны.

© Sputnik / Alex Shlamov Матч между сборными Грузии и Северной Македонии. Игра при пустых трибунах

Стоит отметить, что сборные Грузии и Северной Македонии уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Встреча второго тура в Тбилиси завершилась вничью 1:1. Более того, меньше чем через месяц (12 ноября), команды вновь пересекутся в Тбилиси, чтобы определить обладателя путевки на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

После трех туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии и Северной Македонии набрали по пять очков в группе два дивизиона "С". Команды возглавляют квартет, но македонцы опережают Грузию по дополнительным показателям. На третьем месте располагается сборная Армении, которая имеет в своем активе четыре очка. Замыкает группу Эстония, набравшая в трех матчах один балл.

Матч между сборными Северной Македонии и Грузии начнется в 22:45 по тбилисскому времени.