Сборные Северной Македонии и Грузии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

Грузины и македонцы после четырех туров набрали по шесть очков и делят лидерство в своей группе, опережая сборные Армении и Эстонии

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА между сборными Северной Македонии и Грузии в группе два дивизиона "С" в Скопье завершился вничью 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 75 минуте, после того, как македонцы остались в меньшинстве, сборную Грузии вывел вперед Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" воспользовался передачей Ники Квеквескири.

Однако, несмотря на численное преимущество подопечные Владимира Вайсса не сумели сохранить победный счет. В уже компенсированное время грузинские футболисты сфолили в своей штрафной площади и главный арбитр встречи указал на 11-метровую отметку. Пенальти четко реализовал Эгзиян Алиоски.

После этой ничьей сборные Грузии и Северной Македонии набрали по шесть очков, но на первом месте в группе македонцы из-за дополнительных показателей. Сборная Армении в параллельном матче сыграла вничью с Эстонией 1:1 и набрав пять баллов осталась на третьей позиции. Замыкает квартет Эстония, которая в четырех играх набрала два очка.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 15 ноября дома против Армении, а через три дня сыграет с командой Эстонии.