12:45 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Мачт сборной ГрМачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА узии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

Главный тренер сборной Грузии по футболу: "Потеря очков – наша вина"

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (158)
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249714179.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201015/249714001/Glavnyy-trener-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-Poterya-ochkov--nasha-vina.html

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 15 ноября дома против Армении, а через три дня сыграет с командой Эстонии

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс заявил, что разочарован ничьей 1:1 в матче с Северной Македонией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА.

Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Сборные Северной Македонии и Грузии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

"Я не могу быть рад этому результату, потому что македонцы играли в меньшинстве и смогли забить нам гол. Это наша вина. Я не буду сейчас ничего говорить о пенальти в наши ворота, но мне кажется, что в том моменте нарушений правил не было. В любом случае нам надо было забивать еще, так как у нас были моменты", – сказал словацкий специалист после окончания встречи.

Оценивая игру в целом, Вайсс отметил, что в составе Северной Македонии не было 3-4 футболистов основы, а у грузинской команды – 6-7. По словам наставника, первый тайм его подопечные провели не лучшим образом, но после перерыва играли лучше и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но не смогли их реализовать.

Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА
photo: Georgian Football Federation / FB
Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

Коснулся Вайсс и предстоящего финала против Северной Македонии, который состоится 12 ноября в Тбилиси: "Сейчас сложно говорить что-то конкретное об этой игре. Шансы равны – 50 на 50, но мы играем дома. Посмотрим, какая ситуация будет с коронавирусом и допустят ли болельщиков на стадион".

Прокомментировал результат и главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский.

"Этот матч продемонстрировал, что наша команда никогда не сдается, даже несмотря на то, что мы остались в меньшинстве. Первую встречу мы доигрывали вдесятером и тоже не проиграли. Это говорит о характере национальной сборной. Очень непросто проводить три матча за неделю, но с поставленными задачами мы справились – обыграли Косово и вышли в финал турнира, и сумели сохранить первое место в группе в текущем розыгрыше", – сказал Ангеловский.

В матче четвертого тура текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии сборная Грузии вышла вперед на 74 минуте, после сольного рейда Хвичи Кварацхелия. К тому моменту македонцы играли в меньшинстве, так как с поля был удален Столе Дмитриевски. Однако удержать добытого преимущества грузины не смогли. В уже компенсированное арбитром время в ворота Георгия Лория был назначен пенальти, который четко реализовал Эгзиян Алиоски.

Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА
photo: Georgian Football Federation / FB
Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

После этой ничьей сборные Грузии и Северной Македонии набрали по шесть очков, но македонцы возглавляют группу по дополнительным показателям. Сборная Армении в параллельном матче сыграла вничью с Эстонией 1:1 и набрав пять баллов осталась на третьей позиции. Замыкает квартет Эстония, которая в четырех играх заработала два очка.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 15 ноября дома против Армении, а через три дня сыграет с командой Эстонии.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (158)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться