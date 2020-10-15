Главный тренер сборной Грузии по футболу: "Потеря очков – наша вина"

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 15 ноября дома против Армении, а через три дня сыграет с командой Эстонии

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс заявил, что разочарован ничьей 1:1 в матче с Северной Македонией в рамках четвертого тура Лиги наций УЕФА.

"Я не могу быть рад этому результату, потому что македонцы играли в меньшинстве и смогли забить нам гол. Это наша вина. Я не буду сейчас ничего говорить о пенальти в наши ворота, но мне кажется, что в том моменте нарушений правил не было. В любом случае нам надо было забивать еще, так как у нас были моменты", – сказал словацкий специалист после окончания встречи.

Оценивая игру в целом, Вайсс отметил, что в составе Северной Македонии не было 3-4 футболистов основы, а у грузинской команды – 6-7. По словам наставника, первый тайм его подопечные провели не лучшим образом, но после перерыва играли лучше и создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но не смогли их реализовать.

photo: Georgian Football Federation / FB Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

Коснулся Вайсс и предстоящего финала против Северной Македонии, который состоится 12 ноября в Тбилиси: "Сейчас сложно говорить что-то конкретное об этой игре. Шансы равны – 50 на 50, но мы играем дома. Посмотрим, какая ситуация будет с коронавирусом и допустят ли болельщиков на стадион".

Прокомментировал результат и главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловский.

"Этот матч продемонстрировал, что наша команда никогда не сдается, даже несмотря на то, что мы остались в меньшинстве. Первую встречу мы доигрывали вдесятером и тоже не проиграли. Это говорит о характере национальной сборной. Очень непросто проводить три матча за неделю, но с поставленными задачами мы справились – обыграли Косово и вышли в финал турнира, и сумели сохранить первое место в группе в текущем розыгрыше", – сказал Ангеловский.

В матче четвертого тура текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии сборная Грузии вышла вперед на 74 минуте, после сольного рейда Хвичи Кварацхелия. К тому моменту македонцы играли в меньшинстве, так как с поля был удален Столе Дмитриевски. Однако удержать добытого преимущества грузины не смогли. В уже компенсированное арбитром время в ворота Георгия Лория был назначен пенальти, который четко реализовал Эгзиян Алиоски.

photo: Georgian Football Federation / FB Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА

После этой ничьей сборные Грузии и Северной Македонии набрали по шесть очков, но македонцы возглавляют группу по дополнительным показателям. Сборная Армении в параллельном матче сыграла вничью с Эстонией 1:1 и набрав пять баллов осталась на третьей позиции. Замыкает квартет Эстония, которая в четырех играх заработала два очка.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Грузии проведет 15 ноября дома против Армении, а через три дня сыграет с командой Эстонии.