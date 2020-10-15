Хвича Кварацхелия: забить гол за национальную сборную – большая радость

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дебютный гол в составе национальной команды.

Сборные Северной Македонии и Грузии сыграли вничью в Лиге наций УЕФА>>

"Меня переполняют эмоции от первого гола в составе сборной Грузии – это всегда было моей мечтой. Когда ты забиваешь гол за свою национальную команду, это, наверное, самая большая радость. Конечно, обидно, что мы не смогли победить, но все впереди. 12 ноября нас ждет очень важный матч против Северной Македонии и мы к нему готовы", – сказал пресс-службе ФФГ 19-летний Кварацхелия.

Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА между сборными Северной Македонии и Грузией, состоявшийся в Скопье, завершился вничью 1:1. Кварацхелия на 74 минуте открыл счет, но в компенсированное ко второму тайму время, македонцы сравняли счет с пенальти.

В составе сборной Грузии Кварацхелия провел всего пять матчей, но на счету полузащитника уже один гол, результативная передача и заработанный пенальти. Все активные действия вингера приходятся на последние матчи сборной в Лиге наций УЕФА. В игре против Эстонии (1:0) Кварацхелия отдал голевую передачу Нике Качарава, в тбилисской встрече против Северной Македонии он заработал пенальти, а в матче в Скопье – забил сам.

12 ноября сборная Грузии в Тбилиси вновь сыграет с Северной Македонией. Это будет финал прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА, победитель которого получит право выступить на чемпионате Европы в следующем году.