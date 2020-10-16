"Краснодар" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Уже на следующей неделе "Краснодару" предстоит провести первый в истории клуба матч в Лиге чемпионов УЕФА. "Быки" на выезде сыграют с французским "Ренном". А пока подопечных Мурада Мусаева ждет непростой матч в рамках XI тура РПЛ против казанского "Рубина".

В чемпионате России "Краснодар" не может победить в двух матчах подряд. Правда, обе игры были выездными. Сначала "быки" расписали мировую с "Сочи" (1:1), после чего уступили "динамовцам" Москвы (0:2). В этой игре гости практически ничего не создали впереди, зато регулярно допускали ошибки в защите. В итоге, вторую треть сезона команда встречает в середине турнирной таблицы на восьмом месте. Если "Краснодар" и дальше продолжит транжирить очки, то о призовой тройке можно будет только мечтать.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Игрок ФК "Краснодар" Тонни де Вильена. Лига чемпионов. Матч "Краснодар" — ПАОК

"Рубин" соседствует с "Краснодаром" в таблице. У подопечных Леонида Слуцкого такое же количество очков. Разница лишь в том, что у казанского клуба совершенно другие цели – попадание в зону еврокубков.

Из семи последних матчей в РПЛ "Рубин" уступил только в одной встрече (при четырех победах и двух ничьих), проиграв у себя дома "Спартаку" 0:2. Кстати, за указанный период только в этой игре "Рубин" не сумел отличиться. Во всех остальных случаях казанцы не покидали поля без забитого гола.

© photo: Sputnik / Alexey Nasirov Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия

Сейчас сложно понять, какая игра для Мусаева в приоритете – дебютная в Лиге чемпионов или рядовая в РПЛ. С одной стороны, "Ренн" это тот соперник, в матче с которым можно начать с победы. С другой, отпускать далеко лидеров в национальном чемпионате тоже опасно. Поэтому я буду отталкиваться от "Рубина", лидеры которого находятся в отличной форме. В частности, Хвича Кварацхелия прекрасно проявил себя в матчах за сборную (гол + пас) и, что самое главное, не получил никаких повреждений. Предположу, что и в предстоящей игре трио Кварацхелия – Хван – Деспотович сумеет соорудить хотя бы один гол в ворота слегка растерянных "быков".

Ставка: "Рубин" забьет за 1,49.