"Химки" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч между "Химками" - одним из аутсайдеров РПЛ и московским "Спартаком" - одним из лидеров чемпионата, будет завершать программу первого игрового дня XI тура российской премьер-лиги.

После смены главного тренера "Химки" встрепенулись и сумели одержать первую победу в чемпионате. Подопечные уже Игоря Черевченко дома обыграли "Динамо" 1:0. Если раньше "красно-черные" думали исключительно об обороне и играли по принципу "как бы чего не вышло", то при Черевченко смело идут в контратаки. Именно так было повержено "Динамо".

Не хуже "Химки" смотрелись и в выездном матче против "Локомотива" (1:2). Гости создали достаточное количество опасных моментов, но подвела реализация. "Железнодорожники" все-таки участники Лиги чемпионов. Было бы странно, если бы "Химки" сумели зацепиться за очки во второй игре подряд.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"

"Спартак" в этом сезоне хорош. В 10 матчах чемпионата "красно-белые" проиграли только в столичном дерби ЦСКА (1:3). Как итог – 21 набранное очко и лидерство с "Зенитом". Питерский клуб только по дополнительным показателям опережает московскую команду.

Кстати, в последнем туре перед паузой на матчи национальных сборных, "Спартак" принимал на своем поле "Зенит" (1:1). И если бы не промах Понсе по пустым воротам, "народная команда" могла начинать XI тур в статусе единоличного лидера.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" — "Зенит"

Вполне логично, что в предстоящем противостоянии "Спартак" фаворит. На победу "красно-белых" можно поставить с коэффициентом 1,53. Успех хозяев идет за астрономические 7,3. Скорее всего "Спартак" пополнит свой багаж очередными тремя баллами, но вряд ли гости добудут победу на блюдечке с голубой каемочкой. Мне кажется, что "Химки" станут действовать в том же ключе, что и с "Динамо". Отдадут инициативу и будут уповать на резкие выпады. При таком раскладе хозяева могут и сами забить и предоставить дополнительное пространство "Спартаку". Думаю, голы в этом матче будут.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 мячей за 2,05.