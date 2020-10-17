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Футболис Отар Китеишвили

Полузащитник сборной Грузии по футболу выбыл из строя на шесть недель

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1051)
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Футболист получил травму в матче группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии, который состоялся 14 октября

ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили получил серьезную травму и пропустит около шести недель, говорится в сообщении на сайте клуба.

Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА
© Sputnik / STRINGER
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После медицинского обследования у футболиста диагностировали повреждение мышцы бедра. По предварительной информации, на полное восстановление потребуется почти полтора месяца. Это значит, что Китеишвили не сможет помочь сборной Грузии в финале Лиги наций УЕФА против Северной Македонии, который состоится 12 ноября в Тбилиси.

Китеишвили получил травму в матче группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Северной Македонии, который состоялся 14 октября в Скопье. Полузащитник был заменен на седьмой минуте встречи.

В составе сборной Грузии 24-летний Китеишвили провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Темы:
Спорт в Грузии (1051)
Теги:
спорт, футбол, Сборная Грузии по футболу, Грузия, Отар Китеишвили


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