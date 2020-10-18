Грузинский боец выиграл свой дебютный бой в UFC

Несмотря на победу, грузинский спортсмен остался недоволен, заявив, что это была схватка соперника по поединку

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинский боец Гурам Кутателадзе дебютировал на турнире из серии UFC, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), и в первом же поединке победил Матеуша Гамрота из Польши.

Арбитры присудили победу Кутателадзе раздельным решением – 29:28, 28:29, 29:28.

Соперники были достойны друг друга – у Гамрота до этого момента было 17 побед подряд, а Кутателадзе не проигрывал на протяжении восьми поединков кряду.

Несмотря на успех, своим результатом грузинский спортсмен остался недоволен.

"Это был не мой бой. Я не выиграл и не могу радоваться. Это не то, чего я ожидал. Матеуш, ты настоящий боец – это была твоя схватка", - сказал после поединка Кутателадзе.

Нынешняя победа стала для грузинского бойца 12-й в MMA при двух поражениях.