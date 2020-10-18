Грузинский полузащитник "Рубина" получил повреждение

Футболист вышел на замену на 58 минуте, однако доиграть матч он не смог, проведя на поле меньше получаса

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия получил повреждение в матче XI тура против "Краснодара" и был заменен на 86 минуте встречи.

О том, насколько сильное повреждение у футболиста, пока ничего не известно.

В игре против "Краснодара" Кварацхелия не вышел в стартовом составе. Накануне матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сказал, что из расположения сборной Грузии футболист прибыл с микротравмой.

И все же грузинский полузащитник вышел на замену на 58 минуте. К тому времени "Рубин" уже проигрывал со счетом 0:2. Однако доиграть матч Кварацхелия не смог, проведя на поле меньше получаса. Поле грузин покинул сам.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкому был задан вопрос о том, насколько повреждение Кварацхелия сказалось на качестве игры. На что главный тренер ответил: "Он вообще по существу не играл. Конечно, сказалось".

Кварацхелия принял участие в двух из трех матчей сборной Грузии в октябре и в обеих играх отметился полезными действиями. В полуфинале Лиги наций УЕФА против Беларуси (1:0) полузащитник отдал пас на Окриашвили, что привело к назначению пенальти. А в матче против Северной Македонии (1:1) Кварацхелия забил свой дебютный гол за главную команду страны.