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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Грузинский полузащитник "Рубина" получил повреждение

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (118)
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Sputnik Грузия
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Футболист вышел на замену на 58 минуте, однако доиграть матч он не смог, проведя на поле меньше получаса

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия получил повреждение в матче XI тура против "Краснодара" и был заменен на 86 минуте встречи.

О том, насколько сильное повреждение у футболиста, пока ничего не известно.

В игре против "Краснодара" Кварацхелия не вышел в стартовом составе. Накануне матча главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий сказал, что из расположения сборной Грузии футболист прибыл с микротравмой.

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photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
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И все же грузинский полузащитник вышел на замену на 58 минуте. К тому времени "Рубин" уже проигрывал со счетом 0:2. Однако доиграть матч Кварацхелия не смог, проведя на поле меньше получаса. Поле грузин покинул сам.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкому был задан вопрос о том, насколько повреждение Кварацхелия сказалось на качестве игры. На что главный тренер ответил: "Он вообще по существу не играл. Конечно, сказалось".

Кварацхелия принял участие в двух из трех матчей сборной Грузии в октябре и в обеих играх отметился полезными действиями. В полуфинале Лиги наций УЕФА против Беларуси (1:0) полузащитник отдал пас на Окриашвили, что привело к назначению пенальти. А в матче против Северной Македонии (1:1) Кварацхелия забил свой дебютный гол за главную команду страны.

Темы:
Грузинские футболисты в России (118)


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