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Соревнования по гребле на каноэ в Аджарии

Школа академической гребли появится в городе Рустави

© Sputnik / Seyran Baroyan
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201019/249742453/Shkola-akademicheskoy-grebli-poyavitsya-v-gorode-Rustavi-.html

Ожидается, что строительство школы завершится к концу 2020 года и она сможет принимать международные турниры

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Презентация школы академической гребли прошла в парке культуры и отдыха города Рустави (регион Квемо Картли).

Соревнования по гребле на каноэ в Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Проект создан по инициативе общества "Руставелеби" и при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Строительство школы завершится к концу года.

Презентация прошла у озера парка и на ней присутствовали замминистра образования Шалва Гоголадзе, мэр Рустави Ираклий Табагуа, основатель общества "Руставелеби" Александре Далакишвили, кандидат в мажоритарные депутаты от партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Нино Лацабидзе и другие приглашенные гости.

"Этот день – пример того, как бизнес может внести активный вклад в развитие разного вида спорта. Спасибо тем, кто начал это прекрасное дело", – сказал мэр города Ираклий Табагуа.

В свою очередь замминистра спорта Шалва Гоголадзе отметил, что новая школа академической гребли даст возможность местным жителям овладеть этим замечательным видом спорта. "Я уверен, что здесь мы будем проводить и международные турниры, и принимать иностранных спортсменов", – подчеркнул Гоголадзе.

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Основатель общества "Руставелеби" Александре Далакишвили пообещал, что с появлением школы академической гребли заведение будет обеспечено и соответствующей спортивной инфраструктурой.



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