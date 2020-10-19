Футболисты тбилисского "Локомотива" вместе с тренерами перешли на самоизоляцию

Коронавирус внес коррективы и в график игр команды – запланированный матч с тбилисским "Динамо" перенесен на 4 ноября

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Футболисты тбилисского клуба "Локомотив" находятся в самоизоляции – коронавирус выявлен у тренера команды, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

По словам президента клуба Георгия Кипиани, об инфицировании одного из тренеров "Локомотива" стало известно 14 октября. В настоящее время в самоизоляции находятся не только игроки и тренеры команды, но и весь персонал клуба.

Из-за новых обстоятельств Федерация футбола Грузии решила перенести матч чемпионата между столичными клубами "Локомотив"–"Динамо". Игра состоится 4 ноября, вместо 18 октября, как было запланировано ранее.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338 пациентов, скончались 143.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.