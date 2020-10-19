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Футбол. Сабуртало (Тбилиси) – Локомотив (Тбилиси)

Футболисты тбилисского "Локомотива" вместе с тренерами перешли на самоизоляцию

photo: FC Saburtalo / FB
Спорт
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201019/249743925/Futbolisty-tbilisskogo-Lokomotiva-vmeste-s-trenerami-pereshli-na-samoizolyatsiyu.html

Коронавирус внес коррективы и в график игр команды – запланированный матч с тбилисским "Динамо" перенесен на 4 ноября

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Футболисты тбилисского клуба "Локомотив" находятся в самоизоляции – коронавирус выявлен у тренера команды, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

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По словам президента клуба Георгия Кипиани, об инфицировании одного из тренеров "Локомотива" стало известно 14 октября. В настоящее время в самоизоляции находятся не только игроки и тренеры команды, но и весь персонал клуба.

Из-за новых обстоятельств Федерация футбола Грузии решила перенести матч чемпионата между столичными клубами "Локомотив"–"Динамо". Игра состоится 4 ноября, вместо 18 октября, как было запланировано ранее.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. Таким образом с начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663. Вылечились 8 338 пациентов, скончались 143.

Вчерашний суточный показатель инфицированных составлял 1 192.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2440)


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