Два грузинских футболиста попали в символическую сборную чемпионата Казахстана

Лобжанидзе выступает за "Кайсар" с января этого года, а Григалашвили находится в "Кызыл-Жаре" уже почти три года

ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Сразу два грузинских футболиста – Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") и Шота Григалашвили ("Кызыл-Жар") попали в символическую сборную XIII тура чемпионата Казахстана, сообщает издание sports.kz.

Дубль Лобжанидзе позволил "Кайсару" вырвать ничью в матче с "Таразом" (2:2). При этом стоит отметить, что по ходу матча "Кайсар" проигрывал со счетом 0:2. Что касается Григалашвили, то он отметился забитым голом в ворота "Окжетпеса", однако его команда все равно уступила 1:2.

После XIII сыгранных туров "Кайсар" занимает пятое место в турнирной таблице, а "Кызыл-Жар" располагается на 10 позиции и находится в зоне стыковых матчей.

Лобжанидзе выступает за "Кайсар" с января этого года. В составе клуба нападающий провел 12 матчей, в которых забил шесть голов. Григалашвили находится в "Кызыл-Жаре" уже почти три года. За это время полузащитник стал капитаном команды, забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.