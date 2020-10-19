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Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар — ПАОК

"Ренн" - "Краснодар": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (941)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201019/249748740/Renn---Krasnodar-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Ренн" и "Краснодар"

Вот болельщики "Краснодара" и дождались дебюта своей команды в Лиге чемпионов УЕФА. "Быки" сыграют в группе "Е" вместе с "Челси", "Севильей" и "Ренном". Именно против французского клуба на выезде "Краснодар" проведет первую игру на турнире.

"Ренн" - одна из двух команд чемпионата Франции (вторая – "Лилль"), которая еще не проигрывала в текущем розыгрыше национального первенства. В семи турах "красно-черные" одержали четыре победы и трижды сыграли вничью. Кстати, "Ренн" не смог победить в двух последних турах подряд, расписав мировые с двумя аутсайдерами – "Реймсом" (2:2) и "Дижоном" (1:1).

Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2. Второй тайм. Счет 2:1 в пользу тбилисского Локомотива
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Правда, матч против "Дижона" не может быть показателем. Перед стартом клуба в ЛЧ главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан предоставил дополнительный отдых нескольким игрокам основного состава.

"Краснодар" к предстоящему матчу подходит в чуть лучшем расположении духа. После двух туров без побед (ничья с "Сочи" (1:1) и проигрыш "Динамо" (0:2), подопечные Мусаева, наконец, разжились тремя очками, победив у себя дома "Рубин" (3:1).

Кстати, Мусаев тоже провел умелую ротацию состава, и лидеры команды – Берг, Клаэссон, Рамирес, провели не полный матч, сохранив силы на французский вояж.

Игроки ФК Краснодар радуются забитому мячу
© photo: Sputnik / Andrey Shramko
Игроки ФК "Краснодар" радуются забитому мячу

Спрогнозировать исход матча, как мне кажется, достаточно сложно. Если "Ренн" не может обыграть двух аутсайдеров французского чемпионата, то где гарантия того, что хозяева смогут справиться с седьмым местом РПЛ. Да и вряд ли "Краснодар" слабее того же "Реймса" или "Дижона". Лично мне в этой встрече видится обмен голами. В семи матчах "Лиги 1" "Ренн" только в одной игре сумел сохранить свои ворота на замке (победа над "Сент-Этьеном" 3:0). Схожая картина и у российского клуба – из 11 матчей РПЛ только три без пропущенных голов. Защита у обоих клубов хромает, и приходится отдуваться нападению.

Ставка: обе команды забьют за 1,84.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (941)
Теги:
клуб "Краснодар", Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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