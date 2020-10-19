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Тренировка итальянкого футбольного клуба Ювентус

"Динамо" Киев – "Ювентус": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

photo: Juventus / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (941)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201019/249749586/Dinamo-Kiev--Yuventus-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Динамо" Киев и "Ювентус"

Нет Криштиану Роналду – нет лидерства в "Серии А". После трех сыгранных матчей в чемпионате Италии "Ювентус" занимает непривычное для себя 10 место с пятью очками в активе. При этом подопечные Пирло лишь дважды сыграли вничью, так как победа 3:0 над "Наполи" - это техническое поражение неаполитанцев.

В минувшем туре "Юве" мог наконец порадовать своих болельщиков, но умудрился сыграть расписать мировую с "Кротоне" - одним из аутсайдеров "Серии А". Вот в таком разобранном состоянии итальянцы едут в Киев на матч Лиги чемпионов УЕФА.

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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Конечно, на бумаге "Ювентус" безоговорочный фаворит, даже без Роналду. Но отсутствие в составе португальца – не единственная головная боль Пирло. Своим положением в клубе не доволен Дибала. Аргентинцу не нравится сидеть на скамейке запасных, о чем он уже неоднократно заявлял. Одним словом, у гостей прослеживаются как игровые, так и внутрикомандные проблемы.

"Динамовцы" же предстоящий матч встречают в ранге лидеров чемпионата Украины. Да, в последнем туре киевляне не смогли на своем поле обыграть "Зорю" (1:1), но это не должно смущать. Луческу достаточно мудрый и опытный специалист, который знает, в какой момент нужно пожертвовать пешку, чтобы потом замахнуться на ферзя.

У "Динамо" очень непростая группа. Помимо "Ювентуса" там еще есть и "Барселона". Это сейчас каталонцы "сливают" "Хетафе" 0:1, а Месси напоминает тень отца Гамлета. Из группы они выйдут. Есть еще и неуступчивый "Ференцварош", которым руководит Сергей Ребров, прекрасно знающий структуру своего родного клуба.

К чему я все это? А к тому, что "динамовцам" надо ловить момент и брать очки у такого ослабленного "Ювентуса". Понимаю, выиграть, может, и не получится, но за ничью хозяева должны попробовать зацепиться. Иначе зачем тогда играть в Лиге чемпионов?

Ставка: "Динамо" не проиграет за 1,92.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (941)
Теги:
ФК "Динамо" Киев, ФК "Ювентус" (Турин), Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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