"Челси" - "Севилья": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Матч Лиги чемпионов УЕФА между лондонским "Челси" и "Севильей" – это встреча соперников "Краснодара" по группе "Е". Один из топов английской премьер-лиги и действующий победитель Лиги Европы УЕФА, более чем достойные конкуренты.

Правда, в данный отрезок времени "Челси" сложно отнести к совсем уж топам. Оставим в стороне поражение от "Ливерпуля" (0:2), но ничьи 3:3 с "Саутгемптоном" и "Вест Бромвичем" ни в какие ворота не лезут. В распоряжении Лэмпарда отличная линия атаки (еще бы, на нее потратили почти 200 миллионов) в лице Вернера, Хаверца, Пулишича и совершенно невразумительная оборона. Лишь в одном из пяти матчей в АПЛ "аристократы" сохранили свои ворота в неприкосновенности.

"Севилья", на мой взгляд, сейчас выглядит получше лондонского клуба. Подопечные Лопетеги начали чемпионат с двух побед подряд, после чего последовала ничья с "Барселоной" (1:1). Удивление вызывает лишь результат матча последнего тура "Примеры", в котором "Севилья" оступилась в игре с "Гранадой" (0:1). Но, возможно, в преддверии старта ЛЧ, у наставника андалусийцев были какие-то собственные тактические задумки.

Как мне кажется, матч в Лондоне не будет богатым на голы. При Лопетеги "Севилья" стала очень грамотно и четко действовать в обороне. Испанцы не претендуют на игру первым номером, вполне довольствуясь точечными контратаками. Нет никаких сомнений в том, что "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" будет вести игру и значительно превзойдет соперника в территориальном преимуществе. Вопрос в другом – выльется ли это в забитые голы. Думаю, хозяевам будет очень непросто взломать насыщенную и компактную оборону гостей и вряд ли мы станем свидетелями голевого пиршества.

Ставка: в матче будет забито меньше 2.5 мячей за 2,08.