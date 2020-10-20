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Болельщики. Футбольный матч между клубами Челси и Арсенал

"Челси" - "Севилья": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (943)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201020/249751169/Chelsi---Sevilya-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Челси" и "Севилья"

Матч Лиги чемпионов УЕФА между лондонским "Челси" и "Севильей" – это встреча соперников "Краснодара" по группе "Е". Один из топов английской премьер-лиги и действующий победитель Лиги Европы УЕФА, более чем достойные конкуренты.

Правда, в данный отрезок времени "Челси" сложно отнести к совсем уж топам. Оставим в стороне поражение от "Ливерпуля" (0:2), но ничьи 3:3 с "Саутгемптоном" и "Вест Бромвичем" ни в какие ворота не лезут. В распоряжении Лэмпарда отличная линия атаки (еще бы, на нее потратили почти 200 миллионов) в лице Вернера, Хаверца, Пулишича и совершенно невразумительная оборона. Лишь в одном из пяти матчей в АПЛ "аристократы" сохранили свои ворота в неприкосновенности.

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photo: Juventus / FB
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"Севилья", на мой взгляд, сейчас выглядит получше лондонского клуба. Подопечные Лопетеги начали чемпионат с двух побед подряд, после чего последовала ничья с "Барселоной" (1:1). Удивление вызывает лишь результат матча последнего тура "Примеры", в котором "Севилья" оступилась в игре с "Гранадой" (0:1). Но, возможно, в преддверии старта ЛЧ, у наставника андалусийцев были какие-то собственные тактические задумки.

Как мне кажется, матч в Лондоне не будет богатым на голы. При Лопетеги "Севилья" стала очень грамотно и четко действовать в обороне. Испанцы не претендуют на игру первым номером, вполне довольствуясь точечными контратаками. Нет никаких сомнений в том, что "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" будет вести игру и значительно превзойдет соперника в территориальном преимуществе. Вопрос в другом – выльется ли это в забитые голы. Думаю, хозяевам будет очень непросто взломать насыщенную и компактную оборону гостей и вряд ли мы станем свидетелями голевого пиршества.

Ставка: в матче будет забито меньше 2.5 мячей за 2,08.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (943)
Теги:
клуб "Челси", Лига чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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