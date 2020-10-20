Кварацхелия подорожал на три миллиона евро и обошел в списке самых дорогих футболистов Грузии полузащитника бельгийского "Гента" Чакветадзе

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия стал самым дорогим футболистом Грузии. По данным издания Transfermarkt новая цена грузинского вингера составляет 7,5 миллионов евро.

Кварацхелия подорожал на три миллиона евро и обошел в списке самых дорогих футболистов Грузии полузащитника бельгийского "Гента" Георгия Чакветадзе на полтора миллиона. Третью позицию за собой сохранил защитник волгоградского "Ротора" Саба Кверквелия.

ТОП-10 самых дорогих грузинских футболистов

N Футболист Клуб Страна Трансферная стоимость, евро 1 Хвича Кварацхелия Рубин Россия, Казань 7 500 000 2 Георгий Чакветадзе Гент Бельгия 6 000 000 3 Саба Кверквелия Ротор Россия, Волгоград 5 000 000 4 Давид Хочолава Шахтер Украина, Донецк 3 000 000 5-7 Джемал Табидзе Уфа Россия 2 500 000 5-7 Зурико Давиташвили Ротор Россия, Волгоград 2 500 000 5-7 Вако Гвилия Легия Польша 2 500 000 8 Отар Китеишвили Штурм Австрия, Грац 2 000 000 9-10 Гия Григалава Арсенал Россия, Тула 1 800 000 9-10 Георгий Квилитая Гент Бельгия 1 800 000

Transfermarkt опубликовал данные после закрытия трансферного окна в России. Цена Кварацхелия выросла за счет удачной игры полузащитника как в составе "Рубина", где 19-летний игрок стал одним из лидеров, так и за сборную Грузии.

Рекорд трансферной стоимости среди грузинских футболистов принадлежит Сабе Кверквелия. В июне прошлого года грузинский защитник оценивался в 10 миллионов евро.