ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия стал самым дорогим футболистом Грузии. По данным издания Transfermarkt новая цена грузинского вингера составляет 7,5 миллионов евро.
Кварацхелия подорожал на три миллиона евро и обошел в списке самых дорогих футболистов Грузии полузащитника бельгийского "Гента" Георгия Чакветадзе на полтора миллиона. Третью позицию за собой сохранил защитник волгоградского "Ротора" Саба Кверквелия.
ТОП-10 самых дорогих грузинских футболистов
|N
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Трансферная стоимость, евро
|1
|Хвича Кварацхелия
|Рубин
|Россия, Казань
|7 500 000
|2
|Георгий Чакветадзе
|Гент
|Бельгия
|6 000 000
|3
|Саба Кверквелия
|Ротор
|Россия, Волгоград
|5 000 000
|4
|Давид Хочолава
|Шахтер
|Украина, Донецк
|3 000 000
|5-7
|Джемал Табидзе
|Уфа
|Россия
|2 500 000
|5-7
|Зурико Давиташвили
|Ротор
|Россия, Волгоград
|2 500 000
|5-7
|Вако Гвилия
|Легия
|Польша
|2 500 000
|8
|Отар Китеишвили
|Штурм
|Австрия, Грац
|2 000 000
|9-10
|Гия Григалава
|Арсенал
|Россия, Тула
|1 800 000
|9-10
|Георгий Квилитая
|Гент
|Бельгия
|1 800 000
Transfermarkt опубликовал данные после закрытия трансферного окна в России. Цена Кварацхелия выросла за счет удачной игры полузащитника как в составе "Рубина", где 19-летний игрок стал одним из лидеров, так и за сборную Грузии.
Рекорд трансферной стоимости среди грузинских футболистов принадлежит Сабе Кверквелия. В июне прошлого года грузинский защитник оценивался в 10 миллионов евро.