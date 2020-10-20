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Сборная Грузии по регби в игре с командой Бельгии

Матч между сборными Грузии и России по регби отменен в очередной раз

photo : Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (17)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201020/249755127/Match-mezhdu-sbornymi-Gruzii-i-Rossii-po-regbi-v-ocherednoy-raz-otmenen.html

Для грузинской команды игра не имеет никакого значения с турнирной точки зрения, так как сборная досрочно выиграла Кубок европейских наций

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Матч между сборными Грузии и России по регби в рамках заключительного тура Кубка европейских наций, который должен был состояться в Тбилиси 1 ноября, отменен.

Решение принято Европейской Ассоциацией регби, которая наложила вето на проведение любых матчей в октябре и ноябре текущего года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе. О том, когда состоится матч – не сообщается.

Сборная Грузии по регби
photo : Georgian Rugby / FB
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"Несмотря на то, что ранее мы разработали протокол по возобновлению игр, мы должны приостановить наши соревнования, чтобы сохранить здоровье игроков и официальных лиц. Мы не можем допустить их заражения коронавирусом и подвергать карантинному периоду. И то и другое стало бы большой проблемой", - заявил президент Регби Европы Октавиан Морариу.

По его словам, необходимо набраться терпения, прежде чем можно будет организовать соревнования в лучших условиях

При этом в заявлении Регби Европы отмечается, что организация продолжит следить за ситуацией вместе с профсоюзами, местными органами власти и здравоохранения и будет учитывать необходимые рекомендации в связи с распространением пандемии COVID-19.

Изначально игра между сборными Грузии и России должна была состояться 14 марта. Однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на неопределенный срок. С турнирной точки зрения эта встреча для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "крестоносцы" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

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photo: Georgian Rugby / FB
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Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "крестоносцы" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (17)


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