Ватерполисты "Динамо" Тбилиси узнали своих соперников в Лиге чемпионов

В стартовой игре "Динамо" встретится с командой, пробившейся из квалификации, затем с "Барселонетой" и в заключительный игровой день с "Ядраном"

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси узнали своих соперников по Лиге чемпионов нового сезона.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в Риме, грузинский клуб попал в группу "В" вместе с "Ядраном" (Черногория), "Васпо Ганновер" (Германия), "Барселонета" (Испания) и "Ференцварош" (Венгрия). Еще один клуб определится по итогам квалификации.

В следующий этап, финал восьми, выходят по четыре команды из каждой группы. При этом стоит отметить, что "Барселонета" и "Ференцварош" являются ярко выраженными фаворитами группы, а "Васпо Ганновер" получил место в финале, так как эта часть турнира состоится именно в Ганновере.

Первые матчи группы "В" пройдут с 15 по 18 декабря в Будапеште. В стартовой игре "Динамо" встретится с командой, пробившейся из квалификации, затем с "Барселонетой" и в заключительный игровой день с "Ядраном".

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "динамовцы" Тбилиси провели 10 матчей, в которых потерпели девять поражений, а у себя дома сумели обыграть французский "Марсель" (15:12).