"Олимпиакос" - "Марсель": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Матч Лиги чемпионов УЕФА в группе "С" между греческим "Олимпиакосом" и французским "Марселем" сложно назвать центральной встречей первого игрового дня. Но, учитывая, что их соперники по квартету "Манчестер Сити" и "Порту", думаю в Пирее будет жаркий вечер.

"Олимпиакос" в последнее время выглядит просто великолепно. В семи официальных матчах текущего сезона "красно-белые" пропустили всего один (!) гол. Это произошло в матче национального чемпионата против "Янины" (1:1). За вышеуказанные семь игр, эта ничья стала лишь второй. До этого "Олимпиакос" сыграл 0:0 с кипрской "Олмонией" в квалификации Лиги чемпионов.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. Лига чемпионов. Матч "Краснодар" - "Олимпиакос"

Что и говорить, Педро Мартинс умело выстроил линию защиты своей команды, где главные роли достались Семеду, Ба и Рафинье. Впереди неплохо смотрится Юсеф Эль-Араби, забивший в свои 34 года уже четыре гола в текущем сезоне.

А вот игра "Марселя" оставляет двойственное впечатление. "Южане" бодро начали чемпионат Франции, одержав две победы подряд. Однако после этого подопечные Вилаш Боаша выдали серию из четырех матчей без побед (три ничьи и одно поражение). Лишь в минувшие выходные "Марсель" прервал свою серую полосу, победив дома "Бордо" 3:1.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Болельщики ФК "Олимпик" (Марсель, Франция)

При этом необходимо отметить, что "Марсель" сумел отличиться в шести из семи матчей в национальном чемпионате, но и пропустил в таком же количестве игр. Единственный клуб, не забивший "южанам" - это ПСЖ. Удивительно, не правда ли?

Если бы не коронавирус, родной стадион "Олимпиакоса" "Караискакис" был бы заполнен до отказа. Тогда в победителе матча сомневаться не приходилось бы. Хотя и сейчас хозяева являются фаворитами противостояния (2,4 против 3,15). В том, что "Олимпиакос" забьет – я фактически уверен. Дело в другом, сумеют ли импульсивные и эмоциональные греки удержать преимущество? Поэтом подстрахуюсь и предложу сыграть победу хозяев хотя бы в одном тайме.

Ставка: "Олимпиакос" выиграет хотя бы один тайм за 1,74.