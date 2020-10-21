"Крылья Советов" - "Ротор": прогноз на матч Кубка России по футболу

Пока европейские футбольные гранды будут выяснять отношения в Лиге чемпионов УЕФА, клубы чуть поскромнее займутся решением локальных задач. В частности, в России пройдут матчи Кубка страны. Одно из самых интересных противостояний состоится в Самаре, где местные "Крылья Советов" примут волгоградский "Ротор".

Еще в прошлом сезоне "крылья" находились в РПЛ, но буквально в последних турах команда не сдюжила, потеряла важные очки и получила понижение в классе. Кстати, "Крылья Советов" набрали такое же количество очков, что и "Тамбов", но уступили конкуренту по дополнительным показателям.

В ФНЛ дела у самарского клуба идут очень даже неплохо. В девяти последних матчах подопечные Игоря Осинькина одержали восемь (!) побед при одной ничьей, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 25-2. Более чем впечатляющие показатели. После XV проведенных туров "Крылья" занимают третье место в турнирной таблице и есть все предпосылки к тому, что следующий сезон самарский клуб начнет уже в РПЛ.

photo : press-service of FC "Krilya Sovetov" Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" — "Краснодар"

А вот "Ротор", который поменялся с "Крыльями" местами, явно не пришелся ко двору в российской премьер-лиге. "Ротор" – единственный клуб РПЛ, не одержавший ни одной победы в сезоне – три ничьи и восемь поражений, при разнице забитых и пропущенных 4-20. Понятно, что в стане волгоградской команды свирепствовал коронавирус и клубу присудили два технических поражения. Но все равно, качественным футболом игру подопечных Александра Хацкевича назвать сложно.

В двух последних матчах "Ротор" не смог забить далеко не самым сильным клубам РПЛ – "Тамбову" (0:2) и "Уфе" (0:0). Хотя, в игре с "волками" один только Давиташвили имел две-три реальные возможности (одна из них пенальти) для взятия ворот.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

Если переходить к прогнозу, то я предположу, что в матче состоится обмен голами. "Крылья", как Портос – забьют просто потому, что они забивают много, а "Ротор" ни чем не лучше соперников по ФНЛ. Ну а гости должны наконец продемонстрировать, что и они умеют играть в футбол. Кресло под Хацкевичем уже основательно шатается. Очередное поражение, а тем более безголевой матч, может окончательно пошатнуть позиции белорусского специалиста.

Ставка: обе команды забьют за 1,86.