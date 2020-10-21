"Вольфсбергер" – ЦСКА: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Россия могла иметь трех представителей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА, но не сложилось. "Динамовцы" Москвы и "Ростов" оступились в квалификационном раунде, и "отдуваться" за всех придется ЦСКА.

"Армейцы" попали в группу "К" вместе с австрийским "Вольфсбергером", нидерландским "Фейеноордом" и загребским "Динамо". Соперники вполне приемлемые для того, чтобы побороться за выход в плей-офф. Путь в весеннюю стадию турнира ЦСКА начнет матчем в Австрии.

Несмотря на определенные кадровые проблемы, "армейцы" очень неплохо смотрятся в чемпионате России. Подопечные Гончаренко выиграли пять из шести последних матчей в РПЛ, с общей разницей забитых и пропущенных мячей 12-3. ЦСКА не сумел отличиться только в столичном дерби против "Локомотива" (0:1).

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Рубин"

Что касается "Вольфсбергера", то игра "волков" на старте австрийского чемпионата совершенно не впечатляет. Команда Фердинанда Фельдхофера проиграла в трех из четырех матчей, пропустив 10 (!) мячей. Такие результаты вызывают раздражение игроков, тренера и болельщиков. Однозначно можно сказать, что в команде определенный кризис и это не самое лучшее время для старта в Лиге Европы УЕФА.

Очевидно, что в предстоящем противостоянии российский клуб является фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,14, тогда как успех хозяев оценивается в 3,35. Мне кажется, что ЦСКА вполне по силам справиться со своим соперником и увезти из Австрии три очка. Но я немного подстрахуюсь и предложу сыграть победу гостей хотя бы в одном тайме. За этот исход тоже неплохо платят.

Ставка: ЦСКА выиграет хотя бы один тайм за 1,58.