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Матч между сборными Грузии и Шотландии по регби

Назван состав сборной Грузии по регби на тест-матч против Шотландии

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Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (147)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201022/249774506/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-regbi-na-test-match-protiv-Shotlandii.html

Сборная Грузии за свою историю уже четыре раза встречалась с командой из Шотландии и во всех встречах победили соперники

ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили обнародовал состав команды, которая 23 октября в Эдинбурге проведет тест-матч против Шотландии, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

В списке из 23 человек есть один дебютант – это 28-летний "столб" французского "Бордо" Лексо Каулашвили, который может сыграть как на правом фланге, так и на левом.

Состав сборной Грузии:

Форварды:
Михаил Нариашвили, Джаба Брегвадзе, Лексо Каулашвили, Нодар Чеишвили, Григол Кердикошвили, Отар Гиоргадзе, Бека Сагинадзе, Бека Горгадзе.
Полузащитники:
Васил Лобжанидзе, Тедо Абжандадзе.
Бэки:
Сандро Тодуа, Мераб Шарикадзе (капитан), Деме Тапладзе, Акаки Табуцадзе, Сосо Матиашвили.
Резерв:
Шалва Мамукашвили, Гурам Гогичашвили, Георгий Меликидзе, Георгий Джавахия, Георгий Тхилаишвили, Гела Апрасидзе, Георгий Квеселадзе, Тамаз Мчедлидзе.

Сборная Грузии по регби в игре с командой Бельгии
photo : Georgian Rugby / FB
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Есть в составе сборной Грузии и потери. В предстоящей игре не смогут принять участия сразу несколько основных игроков команды: Бека Гигашвили, Леван Чилачава, Котэ Микаутадзе и Георгий Цуцкеридзе.

"Мы хорошо знакомы с игрой шотландской сборной, с их сильными сторонами. Однако на данном этапе я больше сфокусирован на том, как будем играть мы. Это наш первый матч после длительного перерыва и, исходя из анализа игры соперника, нас больше интересует, что мы будем делать в обороне и атаке", – сказал Леван Маисашвили.

Предстоящий матч станет пятым в истории противостояния сборных Грузии и Шотландии. Во всех четырех встречах британцы обыгрывали нашу команду – 15:6, 43:16, 44:10, 36:9.

Темы:
Новости грузинского регби (147)
Теги:
регби, Сборная Грузии по регби, Союз регби Грузии


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