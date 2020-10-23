"Зенит" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Одно из центральных противостояний XII тура российской премьер-лиги состоится в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет казанский "Рубин".

На минувшей неделе "Зенит" стартовал в Лиге чемпионов УЕФА и у себя дома уступил бельгийскому "Брюгге" 1:2. После этого поражения на игроков команды и главного тренера Сергея Семака обрушился достаточно мощный шквал критики. Основная мысль сводилась к тому, что уровень ЛЧ и РПЛ – это разные планеты и для достижения результата на европейской арене нужно выкладываться на все 100 процентов, а не так, как это происходит во внутреннем первенстве.

Однозначно можно сказать, что "Зенит" на ровном месте потерял очки в матче с не самым сильным клубом Европы. А на следующей неделе уже предстоит встреча со "злой" дортмундской "Боруссией". "Шмели" в первой игре проиграли "Лацио" 1:3 и наверняка захотят отыграться на российском клубе.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

На этом фоне "Зениту" предстоит сыграть с "Рубином", который никак не может выбраться из середины турнирной таблицы (текущее девятое место). Казанский клуб выдал неплохую серию из четырех матчей подряд без поражений, но последние несколько недель подопечные Леонида Слуцкого стали испытывать определенные проблемы.

Из четырех последних матчей "Рубин" смог выиграть только один, обыграв самую слабую команду чемпионата – "Ротор" (3:1). Прямо скажем – не самое серьезное достижение, особенно на фоне поражений от "Спартака" (0:2), "Краснодара" (1:3) и ничьей с "Ахматом" (1:1). Для того, чтобы претендовать на попадание в зону еврокубков, необходимо обыгрывать клубы из верхней части таблицы, а не довольствоваться локальными успехами. Пока у "Рубина" это не получается. Даже "золотой самородок" Хвича Кварацхелия не всегда помогает.

© photo: Sputnik / Alexey Nasirov Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия

В предстоящей игре хозяева считаются безоговорочными фаворитами (1,48 против 7,5). И это даже несмотря на плотный график и физическую усталость футболистов (большинство игроков "Зенита" не так давно играли и за свои национальные сборные). Как мне кажется, именно этим обстоятельством и должен попробовать воспользоваться "Рубин". Далеко не факт, что гости сумеют увезти из Питера очки, но на свой гол казанцы должны наиграть. Тем более, что "Зенит" пропускал в пяти из последних шести встреч.

Ставка: "Рубин" забьет за 1,62.