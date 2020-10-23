"Динамо" Москва – "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч между московским "Динамо" и "Сочи" откроет программу XII тура чемпионата России по футболу. Для нового главного тренера "бело-голубых" Сандро Шварца это встреча будет первой домашней игрой. Вполне возможно, что именно этот фактор станет определяющим в предстоящем противостоянии.

Дебют немецкого специалиста на посту "Динамо" получился очень неудачным. Но прямо скажем – Шварцу не повезло с соперником. В прошлом туре "динамовцы" уступили ЦСКА в столичном дерби 1:3. И уступили фактически без шансов.

Стоит отметить, что за последние пять матчей в РПЛ "динамовцы" ни разу не сыграли вничью, чередуя победы с поражениями. Столичный клуб может обыграть "Краснодар" (2:0), но уступить "Химкам" (0:1). В действиях "Динамо" нет стабильности, и Шварцу, в первую очередь, нужно решать эту задачу. Домашний матч против "Сочи" неплохая для этого возможность.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2. Второй тайм

"Сочи" опережает "динамовцев" в турнирной таблице, но между клубами всего два очка разницы. Если "Динамо" не хватает стабильности, то у подопечных Владимира Федотова она как раз есть. В текущем чемпионате "барсы" потерпели всего два поражения, и одно из них случилось в прошлом туре, когда "Сочи" на выезде уступил "Зениту" 1:3.

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

Стабилен "Сочи" и в плане результативности. Только в одной игре из 11 команда не смогла отличиться. Произошло это в домашнем матче с "Уралом" (0:0).

Помимо фактора своего поля и первой домашней игры для Шварца, у "Динамо" есть еще один плюс. Их соперник посередине недели играл в Кубке России и обыграл "Оренбург" только в серии пенальти. Наверняка на сочинцев повлияет фактор усталости. Мне кажется, хозяевам вполне по силам одержать победу в матче, но все же я ограничусь успехом в одном из таймов.

Ставка: "Динамо" выиграет хотя бы один тайм за 1,67.