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Футбол. РПЛ. Динамо - Сочи

"Динамо" Москва – "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (948)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201023/249787291/Dinamo-Moskva--Sochi-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Динамо" Москва и "Сочи"

Матч между московским "Динамо" и "Сочи" откроет программу XII тура чемпионата России по футболу. Для нового главного тренера "бело-голубых" Сандро Шварца это встреча будет первой домашней игрой. Вполне возможно, что именно этот фактор станет определяющим в предстоящем противостоянии.

Дебют немецкого специалиста на посту "Динамо" получился очень неудачным. Но прямо скажем – Шварцу не повезло с соперником. В прошлом туре "динамовцы" уступили ЦСКА в столичном дерби 1:3. И уступили фактически без шансов.

Стоит отметить, что за последние пять матчей в РПЛ "динамовцы" ни разу не сыграли вничью, чередуя победы с поражениями. Столичный клуб может обыграть "Краснодар" (2:0), но уступить "Химкам" (0:1). В действиях "Динамо" нет стабильности, и Шварцу, в первую очередь, нужно решать эту задачу. Домашний матч против "Сочи" неплохая для этого возможность.

Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2. Второй тайм
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2. Второй тайм

"Сочи" опережает "динамовцев" в турнирной таблице, но между клубами всего два очка разницы. Если "Динамо" не хватает стабильности, то у подопечных Владимира Федотова она как раз есть. В текущем чемпионате "барсы" потерпели всего два поражения, и одно из них случилось в прошлом туре, когда "Сочи" на выезде уступил "Зениту" 1:3.

Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

Стабилен "Сочи" и в плане результативности. Только в одной игре из 11 команда не смогла отличиться. Произошло это в домашнем матче с "Уралом" (0:0).

Помимо фактора своего поля и первой домашней игры для Шварца, у "Динамо" есть еще один плюс. Их соперник посередине недели играл в Кубке России и обыграл "Оренбург" только в серии пенальти. Наверняка на сочинцев повлияет фактор усталости. Мне кажется, хозяевам вполне по силам одержать победу в матче, но все же я ограничусь успехом в одном из таймов.

Ставка: "Динамо" выиграет хотя бы один тайм за 1,67.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (948)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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