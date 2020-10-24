"Краснодар" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч XII тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским "Спартаком", безусловно, главное событие отчетного игрового дня. Вопрос в другом – получится ли оно ярким и зрелищным?

"Краснодар" можно поздравить – "быки" дебютировали в Лиге чемпионов УЕФА и в первом матче против французского "Ренна" (еще одного дебютанта) смотрелись очень достойно. В итоге ничья 1:1. Но сложилось впечатление, что продлись матча на 10-15 минут дольше, "Краснодар" бы уступил. Уж очень уставшими в концовке выглядели подопечные Мусаева. Оно и понятно, скорости и нагрузка в матчах ЛЧ совсем не такие, как в РПЛ.

Конечно, на игру российского клуба существенный отпечаток наложили кадровые проблемы. Во Франции не сыграли травмированные Петров, Мартынович, Вандерсон и Классон. Они не сыграют и со "Спартаком". Более того, небольшое повреждение есть и у Сафонова. Пока неизвестно сможет ли голкипер выйти на матч против "красно-белых".

© photo: Sputnik / Andrey Shramko Игроки ФК "Краснодар" радуются забитому мячу

"Спартак" тоже играл посередине недели. Но совершенно на другом уровне. Команда Тедеско смешанным составом проиграла "Енисею" в Кубке России 0:1. Кстати, у москвичей тоже есть кадровые потери. Из строя выбыли два нападающих – Соболев и Понсе. Но есть и приятные новости для болельщиков "народной команды" – в строй вернулись два центральных защитника – Джикия и Жиго.

И если в Кубке страны "Спартак" позволяет играть себе со спущенными рукавами, то в РПЛ об этом не может быть и речи. "Красно-белые" выиграли три из четырех последних матча чемпионата, сыграв лишь вничью с "Зенитом" (1:1).

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" — "Зенит"

Перед "Краснодаром" стоит очень непростая задача. После сложного матча с "Ренном" "быки" проведут две игры на своем поле против клубов, которые не намерены терять очки – со "Спартаком", а через несколько дней с "Челси". Нагрузка просто неимоверная. Поэтому в предстоящей игре небольшое преимущество я отдаю гостям. Но учитывая, что и на долю "Спартака" выпала дополнительная нагрузка, совершенно не исключаю ничейного результата.

Ставка: победа "Спартака" в один мяч или ничья за 2,04.