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Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби

Сборная Грузии по регби уступила Шотландии в тест-матче

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (148)
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Это поражение от Шотландии для сборной Грузии стало самым крупным, до этого команды встречались четыре раза, и победу в них праздновали шотландцы

ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби уступила команде Шотландии 7:48 в тест-матче, состоявшемся в Эдинбурге.

Сборная Грузии по регби в игре с командой Бельгии
photo : Georgian Rugby / FB
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Хозяева сумели занести восемь удачных попыток и выполнить четыре реализации. На счету грузинских регбистов всего одна попытка, автором которой стал Акаки Табуцадзе и реализация на счету Тедо Абжандадзе.

Шотландцы очень активно начали встречу и первую же свою атаку завершили попыткой. До середины первого тайма грузинам удавалось хорошо защищаться, но как только "чертополохи" ускоряли игру, сборная Грузии распадалась на фрагменты. В итоге первая половина игры завершилась со счетом 17:0.

Сразу же после перерыва шотландцы допустили ошибку в обороне и подопечные Левана Маисашвили сумели размочить счет. Мяч в зачетную зону соперника занес Табуцадзе. Абжандадзе был точен с реализации. К сожалению, для болельщиков сборной Грузии, этот момент стал единственным успешным в исполнении "лелос".

Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби

После этой досадной осечки регбисты Шотландии полностью завладели инициативой и в течение тайма организовали еще пять удачных попыток и три реализации. Было очевидно, что команды находятся в разной функциональной готовности и грузины играют на морально-волевых.

Это поражение от Шотландии для сборной Грузии стало самым крупным. До этого команды встречались четыре раза и во всех четырех матчах победу праздновали шотландцы – 15:6, 43:16, 44:10, 36:9.

Темы:
Новости грузинского регби (148)
Теги:
спорт, Сборная Грузии по регби, регби


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