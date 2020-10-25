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Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов

Хабиб завершил карьеру бойца UFC непобежденным

© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201025/249801079/Khabib-zavershil-kareru-boytsa-UFC-nepobezhdennym.html

Хабиб Нурмагомедов дал обещание своей матери завершить карьеру и ушел, победив в своем последнем бое

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою против американца Джастина Гейджи, сообщает Sputnik Беларусь.

Хабиб с первых секунд начал действовать в привычной доминирующей манере, отодвигая соперника к сетке. Россиянин контролировал центр восьмиугольника. Однако бойцы не торопились увеличивать темп, обмениваясь по очереди серией ударов. В конце первого раунда Нурмагомедов перевел соперника в партер и попытался выйти на рычаг локтя, но не хватило времени.

Во второй пятиминутке россиянин не стал испытывать судьбу и начал бороться. В середине второго раунда Нурмагомедов приемом "треугольник " задушил оппонента.

Последний бой

После поединка Хабиб сказал, что сейчас хотел бы больше времени проводить со своей мамой, и пообещал ей больше не выступать в смешанных единоборствах. Он отметил, что без отца ему неинтересно выступать в промоушенах.

"Я простой парнишка из дагестанского горного села. Когда в 2012 году я проводил первый бой в UFC, многие в меня не верили, а вчера мой брат рассказал, что я стал самым обсуждаемым человек в мире, хотя я этого не хотел. Мы с отцом просто шли к чемпионству, у меня и мысли не было, что так много может обрушиться на голову", - сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что самое главное это родители, с которыми нужно быть рядом. 

Отец Хабиба Абдурахман Нурмагомедов умер от коронавируса в июле этого года, боец тяжело перенес его смерть.

Лучшее достижение

Для 32-летнего Нурмагомедова это 29 победа и третья защита чемпионского титула UFC. В смешанных единоборствах у него нет ни одного поражения. 31-летний Гейджи потерпел третью неудачу за свою карьеру. 

После победы над Гейджи он может стать первым в рейтинге UFC Pound-for-pound, который объединяет лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, сейчас российский боец находится на втором месте.

 



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