Джоджуа не смогла завершить бой – грузинке сломали нос

Грузинская спортсменка уже провела три поединка под эгидой UFC, в которых потерпела два поражения и одержала одну победу

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа ("Волчица") уступила американке Миранде Маверик на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship), проходящем в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ).

Судьи остановили бой в первом же раунде, после того как американка сломала Джоджуа нос. Грузинка была категорически против остановки поединка, но травма была слишком серьезной.

"К сожалению, и такое случается. Я хотела сражаться дальше, но мне не дали возможности это осуществить", - написала Джоджуа в своем Instagram.

С самого начала поединка Маверик захватила преимущество в длине рук. Джоджуа предприняла несколько попыток пройти в ноги, но каждый раз получала прямые удары в голову, а в одном из эпизодов получила жесткий удар локтем, который и привел к перелому носа. В итоге врачи приняли решение остановить бой, и Джоджуа был засчитан технический нокаут.

Для Джоджуа этот поединок был третьим под эгидой UFC, в которых грузинка потерпела два поражения и одержала одну победу.