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Лиана Джоджуа

Джоджуа не смогла завершить бой – грузинке сломали нос

Photo: courtesy of Fight Nights Global
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (98)
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Sputnik Грузия
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Грузинская спортсменка уже провела три поединка под эгидой UFC, в которых потерпела два поражения и одержала одну победу

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа ("Волчица") уступила американке Миранде Маверик на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship), проходящем в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ).

Судьи остановили бой в первом же раунде, после того как американка сломала Джоджуа нос. Грузинка была категорически против остановки поединка, но травма была слишком серьезной.

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© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
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"К сожалению, и такое случается. Я хотела сражаться дальше, но мне не дали возможности это осуществить", - написала Джоджуа в своем Instagram.

С самого начала поединка Маверик захватила преимущество в длине рук. Джоджуа предприняла несколько попыток пройти в ноги, но каждый раз получала прямые удары в голову, а в одном из эпизодов получила жесткий удар локтем, который и привел к перелому носа. В итоге врачи приняли решение остановить бой, и Джоджуа был засчитан технический нокаут.

Для Джоджуа этот поединок был третьим под эгидой UFC, в которых грузинка потерпела два поражения и одержала одну победу.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (98)


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