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Новый батумский стадион

Федерация футбола Грузии планирует открыть новые стадионы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1054)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201026/249804901/Federatsiya-futbola-Gruzii-planiruet-otkryt-novye-stadiony.html

В настоящее время ведется строительство нескольких стадионов - в Ваке, на территории Академии спорта, на плато Нуцубидзе и в Диди Дигоми

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Для будущего грузинского футбола необходимо открытие новых стадионов не только в Тбилиси, но и в регионах страны, заявил президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили.

По его словам, уже реализуются конкретные проекты в центральных районах столицы и на ее окраинах. Строительство финансирует ФФГ, а также ФИФА.

Среди уже реализованных проектов - футбольные центры в Глдани и Варкетили.

Новый батумский стадион
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Наша цель - как реализовывать как можно больше таких проектов, чтобы было больше стадионов, на которых будут тренироваться больше детей, чем сегодня. Мы уже реализуем конкретные проекты - в Ваке, на территории стадиона Академии спорта, на плато Нуцубидзе и в Диди Дигоми", - сказал Кобиашвили в эфире Первого канала.

На следующей неделе запланировано открытие стадиона Академии спорта.

Этим летом завершилось строительство Батумского центрального стадиона. Арена, построенная по стандартам IV категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рассчитана на 20 тысяч зрителей.

Фундамент нового стадиона заложили в начале 2018 года. Строительство обошлось почти в 100 миллионов долларов. Стадион находится в центральной части Батуми, на территории бывшего машиностроительного завода

Темы:
Спорт в Грузии (1054)


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