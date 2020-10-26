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Футбол. РПЛ. Матч Арсенал — Спартак

ЦСКА – "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (952)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами ЦСКА и "Арсенал"

Московский ЦСКА – единственный представитель России в Лиге Европы УЕФА. "Армейцы" свой матч провели на минувшей неделе в четверг и, по вполне понятным причинам, позже остальных играют в российской премьер-лиге. Матч между ЦСКА и тульским "Арсеналом" будет завершать программу XII тура РПЛ.

По мнению большинства специалистов австрийский "Вольфсбергер" – аутсайдер группы "К". Тем не менее, ЦСКА не сумел сломить сопротивление "волков", сыграв на выезде вничью 1:1. Не самый лучший итог, учитывая, что в квартете еще выступают "Фейеноорд" и "Динамо" Загреб, соперники явно превосходящие "Вольфсбергер". Именно с хорватским клубом ЦСКА предстоит сыграть в ближайший четверг.

Футбол. РПЛ. Матч Краснодар — ЦСКА
© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
Футбол. РПЛ. Матч "Краснодар" — ЦСКА

На фоне определенной усталости и держа в уме предстоящий матч с "Динамо", подопечные Виктора Гончаренко у себя дома примут тульский "Арсенал", который находится внизу турнирной таблицы. "Канониры" вряд ли будут бороться за выживание в нынешнем сезоне, но по итогам чемпионата вполне могут оказаться в зоне стыковых матчей. А это дополнительный риск и проблемы на ровном месте.

Поэтому для команды Сергея Подпалого любые очки на вес золота.

Кстати, в четырех последних турах "Арсенал" сумел набрать семь баллов, одержав две победы, сыграв вничью и проиграв всего один раз.

Игрок ФК Арсенал Гия Григалава (слева)
photo : press-service of FC "Rostov"
Игрок ФК "Арсенал" Гия Григалава (слева)

При любом раскладе и на фоне любой усталости – ЦСКА фаворит в предстоящей игре. На победу москвичей предлагают коэффициент 1,58 (против 6,7 у гостей). Но у "армейцев" есть и серьезные кадровые проблемы. Из-за травм с "Арсеналом" не сыграет целый ряд ключевых футболистов. Как мне кажется – это неплохой шанс для "канониров" навязать борьбу "красно-синим". Может быть "Арсенал" и не увезет из Москвы очки, но забить гости точно смогут.

Ставка: "Арсенал" забьет за 1,74.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (952)
Теги:
ФК "Арсенал" Тула, ЦСКА, Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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