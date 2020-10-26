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Леван Матиашвили в финале Гран-при по дзюдо. Мужчины

Грузинские дзюдоисты завоевали две медали на турнире в Будапеште

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (99)
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Sputnik Грузия
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В общекомандном медальном зачете мужская сборная Грузии по дзюдо на турнире "Большого шлема" заняла восьмое место

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии Леван Матиашвили и Гела Заалишвили завоевали бронзовые медали на турнире из серии "Большой шлем", завершившемся в столице Венгрии – Будапеште.

Оба грузинских дзюдоиста заняли третье место в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг. Матиашвили в своем поединке победил Ор Сассона из Израиля, а Заалишвили взял верх над представителем Нидерландов – Юром Спийкерсом.

На турнире в Будапеште сборная Грузии была представлена шестью дзюдоистами. К сожалению грузинских болельщиков Баграт Ниниашвили (-66 кг), Фридон Гигани, Лаша Шавдатуашвили (оба -73 кг) и Авто Чрикишвили (-90 кг) не сумели взойти на пьедестал почета.

В общекомандном медальном зачете мужская сборная Грузии заняла восьмое место. Победителем стали дзюдоисты России, на счету которых пять золотых и четыре серебряные медали.

Из-за пандемии COVID-19 турниры под эгидой IJF (Международной федерации дзюдо) не проводились с начала марта текущего года. Ожидается, что до окончания 2020 года будет проведен еще один турнир из серии "Большого шлема". Он должен состояться в Токио с 11 по 13 декабря.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (99)


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