"Шахтер" - "Интер": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В первом туре Лиги чемпионов УЕФА оба клуба стали авторами сенсаций – громкой и средней. Донецкий "Шахтер" на выезде сумел обыграть "хромающий" в последнее время мадридский "Реал" 3:2, а вот "Интер" на своем поле чудом избежал поражения в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:2).

Результат матча в Мадриде тем удивительней, что "горняки" играли чуть ли не резервным составом. У кого-то из футболистов обнаружили коронавирус, а кто-то не вышел на поле из-за травмы. Кстати, в предстоящей игре Луиш Каштру вновь не сможет рассчитывать на целую группу футболистов – Исмаили, Коваленко, Коноплянка, Кривцов, Мораеш. Думаю, сотворить вторую сенсацию подряд "Шахтеру" будет очень непросто.

© photo: Sputnik / Стрингер Игроки "Шахтера " радуются забитому мячу

Что касается "Интера", то подопечные Антонио Конте неожиданно для себя столкнулись с проблемой в виде менхенгладбахской "Боруссии". Итальянцы уверенно вели игру, вышли вперед, но голы Бенсебаини и Хофмана повернули все с ног на голову. "Нерадзурри" должны сказать спасибо Лукаку, который вырвал для них ничью на 90 минуте.

После столь неожиданного результата "Интер" пришел в себя и в чемпионате Италии уверенно обыграл на выезде "Дженоа" 2:0. Этот результат позволил "черно-синим" подняться на четвертое место в "Серии А".

Не приходится сомневаться в том, что именно "Интер" и "Реал" являются фаворитами группы "В". Первые результаты, как мне кажется, не являются показателями. Скажем, тот же "Реал" после поражения от "Шахтера" прихлопнул "Барселону" 3:1 в "эль-классико". Но для того, чтобы выйти в плей-офф турнира надо начинать набирать очки. Думаю, "Интер" обыграет "Шахтер" в предстоящей игре и спаренные матчи против "Реала" встретит лидером квартета.

Ставка: "Интер" победит за 1,84.