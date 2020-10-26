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Грузинская шахматистка Като Пипия

Грузинская шахматистка выиграла онлайн-чемпионат мира

Georgian Chess Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1055)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201026/249813216/Gruzinskaya-shakhmatistka-vyigrala-onlayn-chempionat-mira.html

В этой же возрастной категории второе место заняла еще одна представительница Грузии – Ния Донгвани, набравшая семь баллов

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Грузинская шахматистка Като Пипия стала победительницей школьного онлайн-чемпионата мира в возрастной категории до 17 лет, говорится в сообщении Федерации шахмат Грузии.

Грузинская шахматистка Саломе Мелия
photo: Salome Melia / FB
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В девяти проведенных турах Пипия набрала восемь очков, одержав семь побед и дважды сыграв вничью.

Стоит отметить, что в этой же возрастной категории второе место заняла еще одна представительница Грузии – Ния Донгвани, набравшая семь баллов. Такое же количество очков у Анахиты Захедипари, но иранская шахматистка стала серебряным призером по дополнительным показателям.

Еще одна грузинская шахматистка Диана Ломая заняла в итоговом протоколе 12 место.

Темы:
Спорт в Грузии (1055)


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