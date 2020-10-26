Грузинская шахматистка выиграла онлайн-чемпионат мира

В этой же возрастной категории второе место заняла еще одна представительница Грузии – Ния Донгвани, набравшая семь баллов

ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Грузинская шахматистка Като Пипия стала победительницей школьного онлайн-чемпионата мира в возрастной категории до 17 лет, говорится в сообщении Федерации шахмат Грузии.

В девяти проведенных турах Пипия набрала восемь очков, одержав семь побед и дважды сыграв вничью.

Стоит отметить, что в этой же возрастной категории второе место заняла еще одна представительница Грузии – Ния Донгвани, набравшая семь баллов. Такое же количество очков у Анахиты Захедипари, но иранская шахматистка стала серебряным призером по дополнительным показателям.

Еще одна грузинская шахматистка Диана Ломая заняла в итоговом протоколе 12 место.