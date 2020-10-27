"Атлетико" Мадрид – "Зальцбург": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Атлетико" и "Зальцбург" являются соперниками московского "Локомотива" по группе "А" в Лиге чемпионов УЕФА. И если австрийский клуб после первого тура сумел записать в свой актив одно очко, сыграв вничью 2:2 с "железнодорожниками", то испанцы были биты мюнхенской "Баварией" 0:4. Думаю, у себя дома "матрасники" сыграют совершенно по-другому.

Честно говоря, совершенно непонятно, что произошло с "Атлетико" в Мюнхене. Куда подевалась хваленная защита Диего Симеоне? Хозяева нанесли по воротам испанцев пять ударов и четыре из них достигли цели. В свою очередь гости ответили одним жалким ударом в рамку. Это поражение для "банды" Симеоне стало первым в сезоне.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига чемпионов. Матч "Атлетико" - "Локомотив"

Слегка реабилитироваться у "Атлетико" получилось в национальном чемпионате, где был обыгран "Бетис" со счетом 2:0.

Что касается "Зальцбурга", то у "быков" нет конкурентов в австрийской бундеслиге. Подопечные Джесси Марша выиграли все пять стартовых матчей чемпионата с общим счетом 19:4. Тем удивительней, что "Зальцбург" не сумел обыграть "Локомотив", имея заметное игровое и территориальное преимущество.

Во встрече против "Атлетико" у австрийского клуба уже не будет столько возможностей вести игру. Хозяева однозначно будут играть первым номером, а гостям придется уповать на контратаки.

photo : press-service of FC Locomotive Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зальцбург" - "Локомотив"

Букмекеры считают "Атлетико" однозначным фаворитом предстоящего противостояния. На их победу предлагается коэффициент 1,64 (против 5,2 у "Зальцбурга"). Вариант, который напрашивается с первого взгляда – взять чистую победу испанцев (держим в уме итог встречи в Мюнхене). Но лично мне он не очень нравится. Да, "Зальцбург" еще не играл с топами вроде "Атлетико", но и "матрасники" в текущем сезоне обыграли только "Гранаду", "Сельту" и "Бетис". Эти клубы сложно причислить к элите даже испанского футбола. А "Зальцбург" - команда загадка. Подопечные Симеоне наверняка забьют, но не думаю, что больше одного или двух мячей.

Ставка: "Атлетико" забьет один или два гола за 1,68