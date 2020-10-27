Грузинский теннисист опустился в рейтинге АТР

Вернувшись на корты Басилашвили провел девять матчей, в которых, к сожалению, не выиграл ни одного сета

ТБИЛИСИ, 27 окт – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили в обновленном рейтинге АТР опустился с 34 на 36 место.

Регресс Басилашвили связан с его неудачными выступлениями после возобновления теннисного сезона, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Вернувшись на корты Басилашвили провел девять матчей, в которых не выиграл ни одного сета.

Последнюю неудачу грузинский теннисист потерпел на турнире в Вене, где в первом же матче квалификации уступил Норберту Гомбошу (Словакия) в двух сетах – 6:7, 2:6.

Очевидно, что причиной такой провальной игры Басилашвили является ситуация, связанная с бывшей супругой теннисиста. Нека Дорокашвили обвиняет спортсмена в семейном насилии, а судебные разбирательства по этому делу до сих пор продолжаются.

До приостановки теннисного сезона из-за коронавируса в начале марта Басилашвили занимал 27 позицию в рейтинге сильнейших теннисистов мира. Его наивысшая позиция в рейтинге АТР – 16 место в мае-июне прошлого года.