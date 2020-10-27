"Брюгге" - "Лацио": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Во втором туре Лиги чемпионов в группе "F" между собой сыграют лидеры квартета – "Брюгге" и "Лацио". Бельгийский клуб на выезде обыграл питерский "Зенит" 2:1, а римляне не оставили шансов дортмундской "Боруссии", победив в родных стенах 3:1.

Перед матчем с "Зенитом" большинство специалистов отдавало предпочтение российскому клубу – класс игроков, длина скамейки, домашняя арена. Но "черно-синие" провели действующему чемпиону России мастер-класс, победив 2:1. Причем победный гол бельгийцы забили в уже компенсированное арбитром время при полном попустительстве защитников "Зенита".

После этой победы "Брюгге" устроил себе небольшую передышку и в национальном чемпионате уступил "Оуд-Хеверли" со счетом 1:2. Правда главный тренер команды Филипп Клеман дал возможность отдохнуть всем основным игрокам линии полузащиты и нападения. Очевидно, что матчи Лиги чемпионов для "Брюгге" сейчас в приоритете.

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Игрок "Брюгге" Эммануэль Деннис (в центре) радуется забитому мячу

Успех "Лацио" в домашнем матче против "Боруссии" стал более неожиданным результатом, чем победа "Брюгге" над "Зенитом". Удивило то, с какой легкостью "орлята" прихлопнули "шмелей". Гости превзошли соперника по всем показателям, кроме угловых, но все равно проиграли 1:3. Особенно старался Чиро Иммобиле, памятуя о своем неудачном выступлении за "Боруссию" пять лет назад.

Воодушевленные успехом "орлята" победили и в "Серии А", обыграв дома "Болонью" 2:1. Эта победа, кстати, стала для "Лацио" первой за четыре игры в национальном чемпионате. До этого были крупные поражения от "Аталанты" (1:4) и "Сампдории" (0:3), и ничья с "Интером" (1:1).

© photo: Sputnik / Алексей Даничев Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают итальянскому клубу (2,4 против 3,0 на победу). Но мне кажется, что "Брюгге" в очередной раз недооценивают. Если у бельгийцев получится зацепиться за очки в игре с "Лацио", то можно задуматься и о выходе в стадию плей-офф. К тому же "орлята" пропускали в пяти матчах подряд. Так что если хорошо постараться, то можно найти бреши в их оборонительных редутах.

Ставка: "Брюгге" забьет один или два гола за 1,62.