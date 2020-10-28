"Севилья" - "Ренн": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Группа "Е" Лиги чемпионов УЕФА единственная из восьми, в которой оба матча первого тура завершились вничью. "Ренн" на своем поле поделил очки с "Краснодаром" (1:1), а "Севилья" на выезде скатала унылые нули с "Челси" (0:0).

"Севилья" в последнее время испытывает серьезные проблемы. Некогда одна из самых "веселых" команд Примеры, не может забить уже в трех матчах подряд. В Испании подопечные Лопетеги проиграли "Гранаде" и "Эйбару" с одинаковым счетом 0:1 и, как я уже отметил выше, не забили "Челси" в ЛЧ.

При этом стоит отметить, что если не брать в расчет матч против "аристократов", то "Севилья" создает в разы больше опасных и голевых моментов, чем соперники, но их реализация оставляет желать лучшего.

Еще совсем недавно "Ренн" шел на первом месте в чемпионате Франции. Но как-то резко команда Жюльена Стефана остановилась и выдала череду неожиданных результатов. Ничьи с аутсайдерами "Реймсом" (2:2) и "Дижоном" (1:1), а в последнем туре и вовсе поражение от "Анжера" (1:2). Плюс матч с "Краснодаром", в котором "красно-черные" создали на порядок больше моментов, но в итоге все равно ничья 1:1.

При Лопетеги "Севилья" большое внимание уделяет обороне, но далеко не всегда удачно. Однако, только на защите далеко не уедешь – неплохо было бы и забивать. Думаю, андалусскому клубу уже пора прервать затянувшуюся безголевую серию. В тоже самое время "Ренн" с завидной регулярностью и забивает, и пропускает. Не думаю, что французы запрутся на своей половине поля и полностью отдадут инициативу сопернику. Как мне кажется, эта игра будет с равными возможностями и мы с вами увидим голы в обе стороны.

Ставка: обе команды забьют за 2,05.