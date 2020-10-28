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Новый батумский стадион - церемония открытия

В Батуми официально открыт новый стадион - заявки на международные матчи направлены УЕФА

photo : Government of Georgia / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1056)
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Sputnik Грузия
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В церемонии открытия спортивной арены, которая из-за пандемии прошла очень скромно, участвовали члены правительства Грузии и ветераны спорта

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Новый стадион стоимостью более 40 миллионов долларов официально открыт в Батуми - Федерация футбола Грузии уже направила  в УЕФА заявки на проведение здесь матчей со сборными Армении и Эстонии.

Строительство новой спортивной арены обошлось правительству Аджарии в 141 млн лари (43 млн долларов США), сообщает Федерация футбола Грузии.

Федерация футбола Грузии планирует открыть новые стадионы>>

Стадион, построенный в соответствии со стандартами УЕФА четвертой категории, оснащен новейшими системами освещения и звука. Футбольный стадион построен по мотивам грузинского танца "Хоруми". Расположенные вдоль фасада фигуры изображают движения танцоров. Разными цветами, в зависимости от матча, будет освещаться и фасад стадиона.

На открытии арены присутствовали представители правительства, Федерации футбола Грузии и ветераны спорта.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с открытием стадиона в Батуми сбылась мечта грузинских футбольных фанатов.

Новый батумский стадион
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Этот стадион предполагалось открыть в совершенно другой, гораздо более торжественной обстановке, при полных трибунах, но, к сожалению, из-за нашей ситуации, из-за эры COVID, мы не могли этого сделать. Но мы видим и чувствуем, что нашим спортсменам этот подготовленный стадион уже нужен. Конечно же, мы должны дать им возможность тренироваться здесь, развивать свой профессионализм, чтобы принести нашей стране еще больше побед. Поэтому мы все должны договориться, что в лучший период, в лучшее время мы организуем здесь большой праздник, празднование большой победы", – сказал Георгий Гахария.

Мэр Тбилиси – в прошлом прославленный футболист Каха Каладзе пообещал жителям Батуми, что как только закончится пандемия, он обязательно привезет в Аджарию звезд мирового футбола.

"Как бывший капитан сборной Грузии, я рад, что в моей стране построили такой стадион. Мы хорошо помним, как сносили стадион в Батуми, и после этого мы ждали его строительства. Очень жаль, что сегодня стадион не удалось открыть так, как мы хотели. Но я обещаю Грузии, что привезу в Батуми звезд мирового уровня, как только ситуация улучшится", – сказал Каладзе.

Сборная Грузии по футболу. Перед встречей с командой Северной Македонии
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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Фундамент под строительство Батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года. Батумский футбольный стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.

Темы:
Спорт в Грузии (1056)


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