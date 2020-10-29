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Дзюдоистка Этери Липартелиани

COVID-19 дошел до женской сборной Грузии по дзюду – вирусом заразилась Этер Липартелиани

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (23)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201029/249843486/COVID-19-doshel-do-zhenskoy-sbornoy-Gruzii-po-dzyudu--virusom-zarazilas-Eter-Liparteliani.html

Кроме Липартелиани, коронавирусную инфекцию выявили еще у нескольких спортсменок и одного из тренеров женской сборной Грузии по дзюдо

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Лидер женской сборной Грузии по дзюдо, чемпионка Европы и мира 21-летняя Этер Липартелиани распространила эмоциональное обращение в Facebook, в котором cообщила, что заразилась коронавирусом.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Здравствуйте, дорогие друзья! Мы остаемся дома из-за коронавируса. Мы должны смотреть чемпионат Европы в прямых трансляциях", – пишет Этер Липартелиани.

Кроме Липартелиани коронавирус выявили еще у нескольких спортсменок и одного из тренеров женской сборной Грузии по дзюдо, сообщает Первый канал. По информации телеканала, весь тренерский штаб и сборная находятся на самоизоляции.

Большинство зараженных – это члены молодежной сборной, возраст которых от 21 и 23 лет. Почти во всех случаях заболевание протекает абсолютно бессимптомно или в легкой форме.

Таким образом, грузинские спортсмены, вероятно, не смогут принять участие в чемпионате Европы U-21, который пройдет в Хорватии 4-6 ноября.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (23)


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