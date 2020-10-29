COVID-19 дошел до женской сборной Грузии по дзюду – вирусом заразилась Этер Липартелиани

Кроме Липартелиани, коронавирусную инфекцию выявили еще у нескольких спортсменок и одного из тренеров женской сборной Грузии по дзюдо

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Лидер женской сборной Грузии по дзюдо, чемпионка Европы и мира 21-летняя Этер Липартелиани распространила эмоциональное обращение в Facebook, в котором cообщила, что заразилась коронавирусом.

"Здравствуйте, дорогие друзья! Мы остаемся дома из-за коронавируса. Мы должны смотреть чемпионат Европы в прямых трансляциях", – пишет Этер Липартелиани.

Кроме Липартелиани коронавирус выявили еще у нескольких спортсменок и одного из тренеров женской сборной Грузии по дзюдо, сообщает Первый канал. По информации телеканала, весь тренерский штаб и сборная находятся на самоизоляции.

Большинство зараженных – это члены молодежной сборной, возраст которых от 21 и 23 лет. Почти во всех случаях заболевание протекает абсолютно бессимптомно или в легкой форме.

Таким образом, грузинские спортсмены, вероятно, не смогут принять участие в чемпионате Европы U-21, который пройдет в Хорватии 4-6 ноября.