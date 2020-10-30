Бывший игрок "Рубина": футболистов с талантом Кварацхелия нет ни в Грузии, ни в России

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл во всех 12 матчах клуба, забил два гола, отдал одну результативную передачу и заработал три пенальти

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Бывший защитник казанского "Рубина" и сборной Грузии по футболу Лаша Салуквадзе считает, что такого талантливого футболиста, как Хвича Кварацхелия нет ни в Грузии, ни в России. Об этом игрок сказал в интервью изданию сhampionat.com.

"Кварацхелия – очень талантливый парень. Думаю, футболистов такого таланта нет не только в Грузии, но и в России. Но важно, что он очень профессионально относится к футболу. Не про всех молодых так можно сказать. Живет, к примеру, на базе, приятный молодой человек в обычном общении. У него все есть, чтобы играть на высоком уровне", – сказал Салуквадзе.

Бывший защитник подчеркнул, что Кварацхелия очень ценят в Грузии и у атакующего полузащитника много персональных болельщиков. При этом Салуквадзе отметил и Зурико Давиташвили, который выступал за "Рубин", а сейчас защищает цвета волгоградского "Ротора".

"У нас следят не только за Кварацхелия, но и за Давиташвили. У него тоже все впереди, и это не случайность. Молодежная сборная у нас играет на высоком уровне. В последние годы появилось много новых баз и стадионов, федерация стала работать над воспитанием футболистов. Видно, что уже пошли первые результаты. Кроме Давиташвили и Хвичи есть еще молодой Чакветадзе, который играет в Бельгии", – отметил Салуквадзе.

Лаша Салуквадзе выступал за "Рубин" с 2005 по 2010 год. В составе казанского клуба грузинский защитник дважды стал чемпионом России (2008, 2009).

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Что касается Кварацхелия, то 19-летний полузащитник является одним из лидеров "Рубина". В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия сыграл во всех 12 матчах, забил два гола, отдал одну результативную передачу и заработал для своих партнеров по команде три пенальти.