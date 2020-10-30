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Футбол. РФПЛ. Матч Рубин - Уфа

"Рубин" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (959)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Рубин" и "Арсенал"

XIII тур российской премьер-лиги стартует матчем в Казани, где местный "Рубин" примет тульский "Арсенал" и имеет неплохие шансы на победу.

К предстоящей игре "Рубин" подходит в отличном расположении духа. В прошлом туре подопечные Леонида Слуцкого совершили мини-сенсацию, обыграв на выезде "Зенит" со счетом 2:1. Любопытно, что за весь матч гости нанесли в створ ворот действующего чемпиона России всего два удара, но оба оказались точными.

В случае победы над "Арсеналом", "Рубин", который сейчас располагается в середине турнирной таблицы, вплотную сможет приблизиться к зоне еврокубков. Но здесь есть одно существенное "но" - дома "Рубин" играет значительно хуже, чем на выезде (6 набранных очков против 12). На родной "АК Барс Арене" казанцы не могут победить уже в трех играх подряд – две ничьи и одно поражение. Последний домашний успех "Рубина" датирован 26 августа (!), когда была обыграна "Уфа" 3:0.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия

Однако с матчами на выезде у "Арсенала" еще более запущенная ситуация, чем у "Рубина" с домашними. Тульский клуб единственный в РПЛ, который еще не побеждал в гостях – одна ничья и четыре поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей 4-13.

Яркое подтверждение неудачной выездной статистики "канониров" - матч прошлого тура, в котором туляки потерпели разгромное поражение в Москве от ЦСКА 1:5. Гости уступили по всем показателям, а единственный забитый гол стал следствием грубой ошибки Акинфеева и "армейских" защитников.

Футбол. РПЛ. Матч Арсенал — Спартак
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Футбол. РПЛ. Матч "Арсенал" — "Спартак"

Вполне понятно, что "Рубин" является фаворитом предстоящей игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,65 (против 5,75 у "Арсенала"). Хозяевам нужно исправлять статистику домашних встреч, а гостям – выездных. Поэтому от прогноза на исход противостояния я воздержусь. А вот голы в обе стороны мы можем увидеть. Оборона "Рубина" далека от идеальной. Казанский клуб пропускал в 10 из 12 встреч чемпионата. В свою очередь "Арсенал", несмотря на проигрыши, сумел отличиться в таком же количестве матчей. Так что обмен голами здесь выглядит вполне логично.

Ставка: обе команды забьют за 1,95.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (959)
Теги:
ФК "Арсенал" Тула, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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