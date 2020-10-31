"Сочи" – "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Уже через несколько дней московскому "Локомотиву" предстоит очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА. У себя дома "железнодорожники" примут мадридский "Атлетико". Для подопечных Марко Николича это будет шестая игра (!) за 18 дней. Более жесткий график придумать сложно.

Физическая усталость от такого темпа уже сказывается на игре "Локомотива", который не может выиграть в трех матчах подряд – ничья с "Зальцбургом" (2:2) и два поражения с одинаковым счетом 1:2 от "Ротора" и от "Баварии". Особенно болезненный удар "железнодорожники" получили от "Ротора", для которого эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше РПЛ.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"

Еще недавно "Сочи" входил в лидирующую тройку чемпионата России, но невыразительные результаты "барсов" отбросили их на седьмое место в турнирной таблице. В пяти последних матчах команда Владимира Федотова одержала всего одну победу, при одной ничьей и трех поражениях. При чем в каждом из проигранных матчей сочинцы пропускали по три мяча – от "Арсенала", "Зенита" и "Динамо".

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

В предстоящей игре букмекеры фаворита не видят и оценивают победу каждого из клубов коэффициентом 2,75. Такой расклад вполне объясним. Команды далеки от идеальной формы и матч на стадионе "Фишт" – это игра на три результата. "Локомотив" будет держать в уме встречу ЛЧ против "Атлетико". Николичу надо максимально равномерно распределить силы своих подопечных. "Сочи" же сосредоточен только на играх внутреннего чемпионата. Именно поэтому я отдам им небольшое преимущество и предположу, что хозяева не проиграют или же победят с минимальным перевесом.

Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,92.