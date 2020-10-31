"Ротор" - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Волгоградский "Ротор" стал автором самой громкой сенсации в XII туре российской премьер-лиги. Волжане одержали свою первую победу в сезоне и сделали это ни где-нибудь, а в Москве, обыграв "Локомотив" 2:1. Эта победа позволила подопечным Александра Хацкевича покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

В отчетном, XIII туре, "Ротор" вновь сыграет с клубом, представляющим Россию в еврокубках – ЦСКА. И, как мне кажется, вновь может рассчитывать на успех. Правда, в данном случае под успехом я подразумеваю не победу, а забитые голы или гол.

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

В прошлые выходные ЦСКА стал единственным российским клубом, выступающим на европейской арене, не проигравшим в национальном первенстве. "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" - все представители Лиги чемпионов УЕФА синхронно уступили в своих матчах. А вот подопечные Виктора Гончаренко камня на камне не оставили от "Арсенала", выиграв 5:1.

Но ЦСКА продолжает играть в бешеном ритме. Матч против "Ротора" для "армейцев" станет пятым за последние 15 дней. Определенные проблемы "красно-синих" в плане физики чувствовались в игре против загребского "Динамо" в Лиге Европы УЕФА. ЦСКА владел инициативой, регулярно бил по воротам, но было ощущение, что хозяевам не хватает свежести. В итоге, почти боевая ничья 0:0.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА — "Рубин"

Нет никаких сомнений в том, что ЦСКА более классная команда, чем "Ротор" (при всем уважении к болельщикам волгоградского клуба). Именно поэтому "армейцы" являются фаворитами предстоящего противостояния. Однако, как мне кажется, победа над "Локомотивом" и, что самое главное, голы после трехматчевой паузы позитивно скажутся на психологическом состоянии игроков "Ротора". В составе клуба много молодых и достаточно талантливых футболистов, которые на свой гол, думаю, наиграют.

Ставка: "Ротор" забьет за 1,94.