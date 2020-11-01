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Вратарь Георгий Лория. Матч между сборными Грузии и Беларуси в рамках Лиги наций УЕФА

Основной вратарь сборной Грузии по футболу получил травму

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (174)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201101/249864125/Osnovnoy-vratar-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-poluchil-travmu.html

В составе национальной сборной Грузии Лория провел 59 матчей, в которых пропустил 64 гола и 23 встречи отстоял на ноль

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Основной голкипер сборной Грузии по футболу и кипрского "Анортосиса" Георгий Лория получил небольшое повреждение и, возможно, пропустит ближайший матч чемпиона Кипра.

Матч сборных Грузии и Латвии в рамках Лиги наций УЕФА - Георгий Чакветадзе в атаке
photo: Georgian Football Federation
Полузащитник сборной Грузии восстановился после травмы

Лория получил повреждение на разминке перед матчем с "Этникосом" (28 октября) и не смог выйти на поле в этой игре. Проведенное сканирование МРТ показало, что травма не очень серьезная. Однако пока не известно, сможет ли грузинский голкипер выйти на поле 1 ноября в матче IX тура против "Кармиотисса".

12 ноября сборная Грузии в Тбилиси сыграет с Северной Македонией в финале Лиги наций УЕФА. Победитель матча получит путевку на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

В составе национальной сборной Грузии Лория провел 59 матчей, в которых пропустил 64 гола и 23 встречи отстоял на ноль.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (174)


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